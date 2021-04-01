Если вы любите макароны. Приготовьте фаршированные конкильони с мясом. Оригинальное блюдо понравиться всем и его можно подавать не только в будни, но и в праздники.

Конкильони – разновидность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в форме большой "ракушки". В Италии разделяют на маленькие и большие. Их фаршируют различными начинками – мясом с чесноком, сыром, шпинатом и томатами с добавлением соусов.

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Фаршированные конкильони с мясом

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе (или говядины);

– 1-2 луковицы;

– 20 шт. ракушек конкильони;

– 2-3 столовые ложки оливкового масла;

– соль;

– перец.

Порции: 4