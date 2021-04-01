Как приготовить фаршированные конкильони с мясом: простой рецепт
Если вы любите макароны. Приготовьте фаршированные конкильони с мясом. Оригинальное блюдо понравиться всем и его можно подавать не только в будни, но и в праздники.
Источник:24 канал
Конкильони – разновидность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в форме большой "ракушки". В Италии разделяют на маленькие и большие. Их фаршируют различными начинками – мясом с чесноком, сыром, шпинатом и томатами с добавлением соусов.
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Фаршированные конкильони с мясом
Порции: 4
- Тщательно помойте филе, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, измельчите ножом.
- На сковороде с маслом обжарьте лук, добавьте мясо, соль, перец, тушите 5-7 минут до готовности.
- В кастрюле с кипятком отварите конкильони до состояния аль-денте, сцедите воду.
- Распределите начинку в конкильони. Форму для запекания смажьте маслом, выложите ракушки, накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 15 минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!
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