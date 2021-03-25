Рецепт постного майонеза с сыром тофу от Владимира Ярославского
Владимир Ярославский не перестает приятно удивлять оригинальными рецептами и любезно делится ими с читателями. Сегодня шеф-повар подготовил вкусный постный майонез!
Источник:Владимир Ярославский
Очень простой рецепт домашнего постного майонеза по рецепту Владимира Ярославского может приготовить каждый. Буквально 5 минут и вкусная заправка уже у вас на столе!
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Использовать готовую заправку можно как майонез, или как соус в холодные постные или обычные блюда.
Пару лет назад на пост у меня случайно получился необычайный, почти настоящий майонез, только из шелкового тофу – это вид очень мягкого соевого продукта,
– отметил шеф-повар.
Рецепт постного майонеза из тофу
- Поместите все ингредиенты в чашу блендера, кроме петрушки. Ведь именно этот ингредиент можно заменить в рецепте на любой другой. Каждый раз у вас будет новый вкус.
- Тщательно взбейте до однородной массы.
- Подавайте майонез охлажденным. Приятного аппетита!
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