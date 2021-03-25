Владимир Ярославский не перестает приятно удивлять оригинальными рецептами и любезно делится ими с читателями. Сегодня шеф-повар подготовил вкусный постный майонез!

Очень простой рецепт домашнего постного майонеза по рецепту Владимира Ярославского может приготовить каждый. Буквально 5 минут и вкусная заправка уже у вас на столе!

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Использовать готовую заправку можно как майонез, или как соус в холодные постные или обычные блюда.

Пару лет назад на пост у меня случайно получился необычайный, почти настоящий майонез, только из шелкового тофу – это вид очень мягкого соевого продукта,

– отметил шеф-повар.

Рецепт постного майонеза из тофу

Ингредиенты:

- 350 г тофу шелковистого;

- 130 г оливкового масла;

- 12 г лимонного сока;

- соль на ваш вкус;

- 10 г эстрагона;

- 25 г петрушки (или укропа, пасты карри, тахины);

- 20 г чеснока конфи.