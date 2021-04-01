Як приготувати фаршировані конкільоні з м'ясом: простий рецепт
Якщо ви любите макарони. Приготуйте фаршировані конкільоні з м'ясом. Оригінальна страва сподобається всім, яку можна подавати не тільки у будні, а й свята.
Джерело:24 канал
Конкільоні – різновид макаронних виробів з твердих сортів пшениці у формі великої "мушлі". В Італії розділяють на маленькі й великі. Їх фарширують різноманітними начинками – м'ясом з часником, сиром, шпинатом і томатами з додаванням соусів.
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Фаршировані конкільоні з м'ясом
Порції: 4
- Ретельно помийте філе, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
- На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте м'ясо, сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин до готовності.
- У каструлі з окропом відваріть мушлі конкільоні до стану аль-денте, зцідіть воду.
- Розподіліть начинку у конкільоні. Форму для запікання змастіть олією, викладіть мушлі, накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Подавайте з соусом. Смачного!
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