Существует много вариаций фаршированных перцев, но не все они подойдут вам, если вы тщательно следите за фигурой. Пожтому мы подобрали для вас рецепт диетических перчиков с куриным мясом.
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Фаршированные перцы с куриным филе
- Время: 60 минут
- Порции: 3
Фаршированные перцы / Фото Fat Killers
Приготовление:
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Со сладких перцев срежьте верхушку и удалите семена.
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Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.
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Шампиньоны почистите от кожуры и нарежьте кусочками.
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Твердый сыр натрите на крупной терке.
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Нафаршируйте перцы подготовленными ингредиентами: сыр, грибы, йогурт, соль, молотый черный перец, курица и сыр. Если нужно, повторите слои.
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Выложите перцы в жаропрочную форму.
Фаршированные перцы / Фото Fat Killers
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и запекайте перцы 30 – 40 минут.
- При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!