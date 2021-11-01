Существует много вариаций фаршированных перцев, но не все они подойдут вам, если вы тщательно следите за фигурой. Пожтому мы подобрали для вас рецепт диетических перчиков с куриным мясом.

Читайте также Bocuse d'or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Фаршированные перцы с куриным филе

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3


Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Со сладких перцев срежьте верхушку и удалите семена.

  2. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

  3. Шампиньоны почистите от кожуры и нарежьте кусочками.

  4. Твердый сыр натрите на крупной терке.

  5. Нафаршируйте перцы подготовленными ингредиентами: сыр, грибы, йогурт, соль, молотый черный перец, курица и сыр. Если нужно, повторите слои.

  6. Выложите перцы в жаропрочную форму.


Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и запекайте перцы 30 – 40 минут.
  1. При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!