Существует много вариаций фаршированных перцев, но не все они подойдут вам, если вы тщательно следите за фигурой. Пожтому мы подобрали для вас рецепт диетических перчиков с куриным мясом.

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Фаршированные перцы с куриным филе

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 3



Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 3 сладких перца;

– 200 г куриного филе;

– 90 г твердого сыра;

– 90 г шампиньонов;

– 5 ст. л. грецкого йогурта;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Со сладких перцев срежьте верхушку и удалите семена. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны почистите от кожуры и нарежьте кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке. Нафаршируйте перцы подготовленными ингредиентами: сыр, грибы, йогурт, соль, молотый черный перец, курица и сыр. Если нужно, повторите слои. Выложите перцы в жаропрочную форму.



Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и запекайте перцы 30 – 40 минут.

При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!