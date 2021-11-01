Існує багато варіацій фаршированих перців, але не всі вони підійдуть вам, якщо ви пильно стежите за фігурою. Тож ми дібрали для вас рецепт дієтичних перчиків із курячим м'ясом.

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Фаршировані перці з курячим філе

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3



Фаршировані перці / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 3 солодких перчини;

– 200 г курячого філе;

– 90 г твердого сиру;

– 90 г печериць;

– 5 ст. л. грецького йогурту;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

Із солодких перчин зріжте верхівку та видаліть насіння.

Куряче філе наріжте дрібними кубиками.

Печериці почистіть від шкірки й наріжте шматочками.

Твердий сир натріть на грубій тертці.

Нафаршируйте перці підготованими інгредієнтами шарами: сир, гриби, йогурт, сіль, мелений чорний перець, курятина та сир. Якщо потрібно, повторіть шари. Викладіть перці до жаротривкої форми.



Фаршировані перці / Фото Fat Killers

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів і запікайте перці 30 – 40 хвилин.

При подачі посипте страву дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!