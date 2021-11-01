Фаршированные перцы с курятиной: диетическая вкуснятина на каждый день

Фаршированные перцы – любимое блюдо многих еще с детства. Ваши бабушки, наверное, не раз их готовили. А теперь вы можете приготовить перцы по нашему рецепту сами. Диетический вариант вам непременно понравится!

Существует много вариаций фаршированных перцев, но не все они подойдут вам, если вы тщательно следите за фигурой. Пожтому мы подобрали для вас рецепт диетических перчиков с куриным мясом.

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Фаршированные перцы с куриным филе

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 3



Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

– 3 сладких перца;– 200 г куриного филе;– 90 г твердого сыра;– 90 г шампиньонов;– 5 ст. л. грецкого йогурта;– соль;– молотый черный перец.

Приготовление:

Со сладких перцев срежьте верхушку и удалите семена. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны почистите от кожуры и нарежьте кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке. Нафаршируйте перцы подготовленными ингредиентами: сыр, грибы, йогурт, соль, молотый черный перец, курица и сыр. Если нужно, повторите слои. Выложите перцы в жаропрочную форму.



Фаршированные перцы / Фото Fat Killers

Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и запекайте перцы 30 – 40 минут.

При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!