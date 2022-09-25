Фаршированные шампиньоны на обед: рецепт с курятиной за считанные минуты

Осень – пора не только опавших желтых листьев, но и большим разнообразием грибов: от лесных до тепличных. Мы подобрали для вас рецепт с шампиньонами, ведь их цена наиболее доступна на рынке.

Фаршированные шампиньоны могут быть как отдельной закуской на столе, так и замечательным горячим блюдом к картофелю или гречихе. Готовятся они просто, а внутри начинены нежным куриным фаршем.

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Обязательно выбирайте большие по размеру шампиньоны, их легче и быстрее чистить и начинять.

Рецепт фаршированных шампиньонов с куриным фаршем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

– 12 крупных шампиньонов;– 1 средний лук;– 1 средняя морковь;– 1 зубчик чеснока;– 200 граммов куриного фарша;– 150 – 200 граммов твердого сыра;– масло;– соль;– черный молотый перец;– щепотка орегано.

Приготовление:

️Грибы чистим и отламываем ножки. Выкладываем очищенные шапочки в жаропрочную форму или противень. Параллельно разогрейте духовку до 190 градусов.

Морковь натираем на терке, репчатый лук и ножки грибов нарезаем кубиками.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.

️Жарим на ней лук до прозрачности, добавляем морковь, грибы, солим, перчим и готовим около 10 минут.

Куриный фарш смешиваем с солью, черным перцем, натертым чесноком и щепоткой орегано. Отдельно натираем сыр.

️Тушеные овощи выкладываем в шапочки, сверху выкладываем чайную ложку фарша и тертый сыр.

Выпекаем при 190 градусах 25 минут.

Приятного тебе аппетита!