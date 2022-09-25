Фаршированные шампиньоны на обед: рецепт с курятиной за считанные минуты
25 сентября 2022 , 10:18Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Осень – пора не только опавших желтых листьев, но и большим разнообразием грибов: от лесных до тепличных. Мы подобрали для вас рецепт с шампиньонами, ведь их цена наиболее доступна на рынке.
Фаршированные шампиньоны могут быть как отдельной закуской на столе, так и замечательным горячим блюдом к картофелю или гречихе. Готовятся они просто, а внутри начинены нежным куриным фаршем.
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Обязательно выбирайте большие по размеру шампиньоны, их легче и быстрее чистить и начинять.
Рецепт фаршированных шампиньонов с куриным фаршем
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
– 12 крупных шампиньонов;
– 1 средний лук;
– 1 средняя морковь;
– 1 зубчик чеснока;
– 200 граммов куриного фарша;
– 150 – 200 граммов твердого сыра;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец;
– щепотка орегано.
Приготовление:
- ️Грибы чистим и отламываем ножки. Выкладываем очищенные шапочки в жаропрочную форму или противень. Параллельно разогрейте духовку до 190 градусов.
- Морковь натираем на терке, репчатый лук и ножки грибов нарезаем кубиками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
- ️Жарим на ней лук до прозрачности, добавляем морковь, грибы, солим, перчим и готовим около 10 минут.
- Куриный фарш смешиваем с солью, черным перцем, натертым чесноком и щепоткой орегано. Отдельно натираем сыр.
- ️Тушеные овощи выкладываем в шапочки, сверху выкладываем чайную ложку фарша и тертый сыр.
- Выпекаем при 190 градусах 25 минут.
Приятного тебе аппетита!