Фаршировані печериці можуть бути як окремою закускою на столі, так і чудовою гарячою стравою до картоплі чи гречки. Готуються вони елементарно просто, а всередині начинені ніжним курячим фаршем.

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Обов'язково обирайте великі за розміром печериці, їх легше і швидше чистити і начиняти.

Рецепт фаршированих печериць з курячим фаршем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • ️Гриби чистимо і відламуємо ніжки. Викладаємо очищені шапочки в жаротривку форму або деко.️ Паралельно розігрійте духовку до 190 градусів.
  • Моркву натираємо на тертці, ріпчасту цибулю і ніжки грибів нарізаємо кубиками.
  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
  • ️Смажимо на ній цибулю до прозорості, додаємо моркву, гриби, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.
  • Курячий фарш змішуємо з сіллю, чорним перцем, натертим часником і дрібкою орегано. Окремо натираємо сир.
  • ️Тушковані овочі викладаємо в шапочки, зверху викладаємо чайну ложку фаршу і тертий сир.
  • ️Випікаємо при 190 градусах 25 хвилин.

Смачного!