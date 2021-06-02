Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить сладкий фаршированный перец. Для того, чтобы блюдо было сочным в начинку нужно добавить воду, тертый сыр, сверху – моцареллу.

Также в говяжий фарш добавляют, вяленое мясо, шпинат, петрушку, яйца и панировочные сухари.

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Фаршированный сладкий перец по-итальянски

Ингредиенты:

– 6 – 7 шт. сладкого перца;

– вяленое мясо;

– 250 граммов говяжьего фарша;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– петрушка;

– шпинат;

– оливковое масло;

– твердый сыр Пармезан;

– сыр моцарелла;

– панировочные сухари;

– вода;

– 2 яйца;

– соль.

Сладкий перец тщательно помойте, очистите, разрежьте пополам.

Красный сладкий перец / Фото Unsplash

Вяленое мясо очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Чеснок очистите, измельчите ножом. Петрушку шпинат, помойте, измельчите ножом.

Петрушка с чесноком / Фото Pexels​

Для приготовления начинки в миске перемешайте чеснок, петрушку, шпинат с мясом, добавьте фарш, тертый сыр, панировочные сухари, яйца, воду, оливковое масло, соль, перемешайте до однородной консистенции. Мягкий сыр нарежьте ломтиками. Форму для выпекания смажьте оливковым маслом, в перец выложите начинку, сверху выложите мягкий сыр, петрушку с луком, панировочные сухари. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Фаршированный сладкий перец с мясом и сыром/ Фото Unsplash

Фаршированный перец по-итальянски – рецепт от Марко Черветти в видео:​