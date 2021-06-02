Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить сладкий фаршированный перец. Для того, чтобы блюдо было сочным в начинку нужно добавить воду, тертый сыр, сверху – моцареллу.
Также в говяжий фарш добавляют, вяленое мясо, шпинат, петрушку, яйца и панировочные сухари.
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Фаршированный сладкий перец по-итальянски
- Сладкий перец тщательно помойте, очистите, разрежьте пополам.
Красный сладкий перец / Фото Unsplash
- Вяленое мясо очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Петрушку шпинат, помойте, измельчите ножом.
Петрушка с чесноком / Фото Pexels
- Для приготовления начинки в миске перемешайте чеснок, петрушку, шпинат с мясом, добавьте фарш, тертый сыр, панировочные сухари, яйца, воду, оливковое масло, соль, перемешайте до однородной консистенции.
- Мягкий сыр нарежьте ломтиками.
- Форму для выпекания смажьте оливковым маслом, в перец выложите начинку, сверху выложите мягкий сыр, петрушку с луком, панировочные сухари.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Фаршированный сладкий перец с мясом и сыром/ Фото Unsplash
Фаршированный перец по-итальянски – рецепт от Марко Черветти в видео: