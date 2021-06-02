Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати солодкий фарширований перець. Для того, щоб страва була соковитою у начинку треба додати воду, тертий сир, зверху – моцарелу.

Також в яловичий фарш додають, в'ялене м'ясо, шпинат, петрушку, яйця і панірувальні сухарі.

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Фарширований солодкий перець по-італійські

Інгредієнти:

– 6 – 7 шт. солодкого перцю;

– в'ялене м'ясо;

– 250 грамів яловичого фаршу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– петрушка;

– шпинат;

– оливкова олія;

– твердий сир Пармезан;

– сир моцарела;

– панірувальні сухарі;

– вода;

– 2 яйця;

– сіль.

Солодкий перець ретельно помийте, почистіть, розріжте навпіл.

Червоний солодкий перець/ Фото Unsplash

В'ялене м'ясо почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Часник почистіть, подрібніть ножем. Петрушку шпинат, помийте, подрібніть ножем.

Петрушка з часником/ Фото Pexels

Для приготування начинки у мисці перемішайте часник, петрушку, шпинат з м'ясом, додайте фарш, тертий сир, панірувальні сухарі, яйця, воду, оливкову олію, сіль, перемішайте до однорідної консистенції. М'який сир наріжте скибочками. Форму для випікання змастіть оливковою олією, у перець викладіть начинку, зверху викладіть м'який сир, петрушку з цибулею, панірувальні сухарі. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

Фарширований солодкий перець з м'ясом і сиром/ Фото Unsplash

Фарширований перець по-італійські – рецепт від Марко Черветті у відео: