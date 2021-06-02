Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати солодкий фарширований перець. Для того, щоб страва була соковитою у начинку треба додати воду, тертий сир, зверху – моцарелу.
Також в яловичий фарш додають, в'ялене м'ясо, шпинат, петрушку, яйця і панірувальні сухарі.
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Фарширований солодкий перець по-італійські
- Солодкий перець ретельно помийте, почистіть, розріжте навпіл.
Червоний солодкий перець/ Фото Unsplash
- В'ялене м'ясо почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Петрушку шпинат, помийте, подрібніть ножем.
Петрушка з часником/ Фото Pexels
- Для приготування начинки у мисці перемішайте часник, петрушку, шпинат з м'ясом, додайте фарш, тертий сир, панірувальні сухарі, яйця, воду, оливкову олію, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- М'який сир наріжте скибочками.
- Форму для випікання змастіть оливковою олією, у перець викладіть начинку, зверху викладіть м'який сир, петрушку з цибулею, панірувальні сухарі.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!
Фарширований солодкий перець з м'ясом і сиром/ Фото Unsplash
Фарширований перець по-італійські – рецепт від Марко Черветті у відео: