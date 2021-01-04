Постные блюда из фасоли прекрасно подойдут к праздничному столу. Рецепты в нашей подборке.

SmachnoNews собрал три рецепта блюд с фасолью на Сочельник, которые вы с легкостью можете приготовить дома – диетичнний салат из фасоли, лобио и тушеная фасоль с луком.

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Диетический салат из фасоли

Диетический салат с овощами

Ингредиенты:

– 1 стакан белой фасоли;

– 200 г брокколи;

– 1 морковь;

– 1 ломтик чеснока;

– 0,5 лимона;

– 2 ст. л оливкового масла;

– укроп, петрушка;

– соль, перец.

Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности. Через сито слейте вооду, оставьте до полного остывания. Помойте морковь, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Чеснок почистите, измельчите ножом. Капусту помойте, нарежьте на маленькие кусочки, отварите до готовности. Для приготовления соуса смешайте лимонный сок с оливковым маслом, добавьте специи, сахар, соль, перемешайте до однородной констинтенции. В миске фасоль смешайте с овощами, добавьте соус, оставьте на 10 минут. Выложите салат на тарелку.

Лобио из красной фасоли

Лобио

Ингредиенты:

– 250 г красной фасоли;

– 1 лук;

– 2 ломтика чеснока;

– кинза, петрушка;

– 2 ст. л винного уксуса;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 2 лавровых листа;

– 0,5 ч. л кориандра;

– красный молотый перец;

– соль, перец.

Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито. Фасоль измельчите в блендере до однородной констинтенции. Грецкие орехи подсушите в духовке, измельчите ножом. Укроп, петрушку, измельчите ножом, в миске смешайте зелень с орехами. Очистите чеснок, лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на оливковом масле. В миске смешайте с петрушкой. В кастрюле смешайте смесь фасоли с петрушкой, луком, орехами, добавьте уксуса, специи, готовьте в течение 5–7 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Тушеная фасоль с луком

Тушеная фасоль с луком

Ингредиенты:

– 350 г красной фасоли;

– 2 лука;

– 100 г грецких орехов;

– 2 ломтика чеснока;

– кинза, петрушка;

– 2 ст. ложки оливкового масла;

– сахар, соль, перец.