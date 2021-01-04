Постные блюда из фасоли: домашные рецепты
Постные блюда из фасоли прекрасно подойдут к праздничному столу. Рецепты в нашей подборке.
SmachnoNews собрал три рецепта блюд с фасолью на Сочельник, которые вы с легкостью можете приготовить дома – диетичнний салат из фасоли, лобио и тушеная фасоль с луком.
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Диетический салат из фасоли
Диетический салат с овощами
- Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности. Через сито слейте вооду, оставьте до полного остывания.
- Помойте морковь, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Чеснок почистите, измельчите ножом.
- Капусту помойте, нарежьте на маленькие кусочки, отварите до готовности.
- Для приготовления соуса смешайте лимонный сок с оливковым маслом, добавьте специи, сахар, соль, перемешайте до однородной констинтенции.
- В миске фасоль смешайте с овощами, добавьте соус, оставьте на 10 минут.
- Выложите салат на тарелку.
Лобио из красной фасоли
Лобио
- Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито. Фасоль измельчите в блендере до однородной констинтенции.
- Грецкие орехи подсушите в духовке, измельчите ножом. Укроп, петрушку, измельчите ножом, в миске смешайте зелень с орехами.
- Очистите чеснок, лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на оливковом масле. В миске смешайте с петрушкой.
- В кастрюле смешайте смесь фасоли с петрушкой, луком, орехами, добавьте уксуса, специи, готовьте в течение 5–7 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Тушеная фасоль с луком
Тушеная фасоль с луком
- Фасоль промойте, залейте холодной водой на 5-8 часов или заранее оставьте на ночь. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности.
- Очистите чеснок, лук, нарежьте соломкой, чеснок измельчите ножом. Обжарьте на растительном масле на сковороде, добавьте сахар, кориандр, перемешайте, готовьте до золотой корочки.
- Разогрейте духовку до 185 градусов. Выложите в кepaмические горшки с крышкой слоями фасоль, далее – лук, добавьте кипятка 1/3, оливкового масла, отправьте в духовку на 20 минут до готовности. При подаче к столу, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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