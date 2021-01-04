Пісні страви з квасолі: домашні рецепти
Пісні страви з квасолі чудово підійдуть до святкового столу. Рецепти у нашій добірці.
SmachnoNews зібрав три рецепти страв з квасолею до Святвечора, які ви з легкістю можете приготувати вдома – дієтичний салат з квасолі, лобіо та тушкована квасоля з цибулею.
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Дієтичний салат з квасолі
- Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності. Через сито злийте воду, залиште до повного охолодження.
- Помийте моркву, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Капусту помийте, наріжте на маленькі шматочки, відваріть до готовності.
- Для приготування соусу змішайте лимонний сік з оливковою олією, додайте спеції, цукор, сіль, перемішайте до однорідної констинтенції.
- У мисці квасолю змішайте з овочами, додайте соус, залиште на 10 хвилин.
- Викладіть салат на тарілку.
Лобіо з червоної квасолі
Лобіо
- Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин або заздалегідь залиште на ніч. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності. Зайву воду процедіть через сито. Квасолю подрібніть у блендері до однорідної констинтенції.
- Волоські горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем. Кріп, петрушку, подрібніть ножем, у мисці змішайте зелень з горіхами.
- Почистіть часник, цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на оливковій олії. У мисці змішайте з петрушкою.
- У каструлі змішайте суміш квасолі з петрушкою, цибулею, горіхами, додайте оцту, спеції, готуйте протягом 5-7 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Тушкована квасоля з цибулею
Тушкована квасоля з цибулею
- Квасолю помийте, залийте холодною водою на 5-8 годин або заздалегідь залиште на ніч. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності.
- Почистіть часник, цибулю, наріжте соломкою, часник подрібніть ножем. Обсмажте на олії на пательні, додайте цукру, коріандру, перемішайте, готуйте до золотої скоринки.
- Розігрійте духовку до 185 градусів. Викладіть у кepaмічні горщики з кришкою шарами квасолю, далі – цибулю, додайте окропу 1/3, оливкової олії, відправте у духовку на 20 хвилин до готовності. При подачі до столу, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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