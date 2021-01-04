Пісні страви з квасолі чудово підійдуть до святкового столу. Рецепти у нашій добірці.

SmachnoNews зібрав три рецепти страв з квасолею до Святвечора, які ви з легкістю можете приготувати вдома – дієтичний салат з квасолі, лобіо та тушкована квасоля з цибулею.

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Дієтичний салат з квасолі

Інгредієнти:

– 1 стакан білої квасолі;

– 200 г броколі;

– 1 морква;

– 1 скибочка часнику;

– 0,5 лимона;

– 2 ст. л оливкової олії;

– кріп, петрушка;

– сіль, перець.

Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності. Через сито злийте воду, залиште до повного охолодження. Помийте моркву, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Часник почистіть, подрібніть ножем. Капусту помийте, наріжте на маленькі шматочки, відваріть до готовності. Для приготування соусу змішайте лимонний сік з оливковою олією, додайте спеції, цукор, сіль, перемішайте до однорідної констинтенції. У мисці квасолю змішайте з овочами, додайте соус, залиште на 10 хвилин. Викладіть салат на тарілку.

Лобіо з червоної квасолі

Лобіо

Інгредієнти:

– 250 г червоної квасолі;

– 1 цибуля;

– 2 скибочки часнику;

– кінза, петрушка;

– 2 ст. л винного оцту;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 2 лаврові листки;

– 0,5 ч. л коріандру;

– червоний мелений перець;

– сіль, перець.

Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин або заздалегідь залиште на ніч. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності. Зайву воду процедіть через сито. Квасолю подрібніть у блендері до однорідної констинтенції. Волоські горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем. Кріп, петрушку, подрібніть ножем, у мисці змішайте зелень з горіхами. Почистіть часник, цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на оливковій олії. У мисці змішайте з петрушкою. У каструлі змішайте суміш квасолі з петрушкою, цибулею, горіхами, додайте оцту, спеції, готуйте протягом 5-7 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Тушкована квасоля з цибулею

Тушкована квасоля з цибулею

Інгредієнти:

– 350 г червоної квасолі;

– 2 цибулі;

– 100 г волоських горіхів;

– 2 скибочки часнику;

– кінза, петрушка;

– 2 ст. ложки оливкової олії;

– цукор, сіль, перець.