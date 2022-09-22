Фасоль в томатном соусе – очень универсальное блюдо. Вы можете подать его на ужин с ломтиком черного хлеба или с любимой пастой и тертым пармезаном. Также отлично подходит с гречкой и маринованными огурцами.
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Рецепт фасоли в томатном соусе
Время: 1 час
Порций: 4
Сочно и вкусно / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 250 грамм фасоли;
- 3 стакана воды – для замачивания бобов;
- 3 стакана воды – чтобы отварить замоченную фасоль.
Для томатного соуса:
- 600 грамм томатного пюре;
- 2 средние луковицы;
- 6 зубчиков чеснока;
- 4 столовых ложки масла;
- специи и зелень: 2 лавровых листа, 2 зерна душистого перца, по чайной ложке соли, сладкого перца и майорана, по половине плоской чайной ложки молотого перца, молотого тмина и молотого или целого кориандра.
Приготовление:
- Важнейший ингредиент – качественная сухая фасоль. Ее предварительно необходимо замочить. Подготовьте большую миску, насыпьте фасоль и залейте холодной водой. Вода должна выступать над бобами в 10 сантиметров. Лучше всего залить фасоль с вечера и оставить до утра.
- Поместите замоченную фасоль в среднюю кастрюлю. Налейте туда три стакана свежей воды. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения. Как только фасоль закипит, убавьте мощность конфорки и варите фасоль до мягкости.
- Дайте фасоли немного остыть.
- Можно приступать к приготовлению томатного соуса. Разогрейте сковороду с четырьмя столовыми ложками растительного масла. Лук очистите, мелко нашинкуйте и обжарьте в масле на слабой мощности конфорки.
- Добавьте четыре зубчика чеснока, очищенных и мелко нарезанных. Спустя две минуты снимите сковороду с огня.
- Поместите пюре в большую кастрюлю, в которой будет готовиться все блюдо. Наливайте воду слитую от варки фасоли. Добавьте лук, чеснок, специи и зелень.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите 20 минут.
- Затем добавьте в кастрюлю сваренную фасоль. Снова перемешайте соус.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите все на маленьком огне не менее 20 минут.
- Фасоль в томатном соусе готова, подавайте блюдо горячим со свежим хлебом.