Фасоль в томатном соусе – очень универсальное блюдо. Вы можете подать его на ужин с ломтиком черного хлеба или с любимой пастой и тертым пармезаном. Также отлично подходит с гречкой и маринованными огурцами.

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Рецепт фасоли в томатном соусе

Время: 1 час
Порций: 4

Сочно и вкусно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 250 грамм фасоли;
  • 3 стакана воды – для замачивания бобов;
  • 3 стакана воды – чтобы отварить замоченную фасоль.

Для томатного соуса:

  • 600 грамм томатного пюре;
  • 2 средние луковицы;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 4 столовых ложки масла;
  • специи и зелень: 2 лавровых листа, 2 зерна душистого перца, по чайной ложке соли, сладкого перца и майорана, по половине плоской чайной ложки молотого перца, молотого тмина и молотого или целого кориандра.

Приготовление:

  1. Важнейший ингредиент – качественная сухая фасоль. Ее предварительно необходимо замочить. Подготовьте большую миску, насыпьте фасоль и залейте холодной водой. Вода должна выступать над бобами в 10 сантиметров. Лучше всего залить фасоль с вечера и оставить до утра.
  2. Поместите замоченную фасоль в среднюю кастрюлю. Налейте туда три стакана свежей воды. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения. Как только фасоль закипит, убавьте мощность конфорки и варите фасоль до мягкости.
  3. Дайте фасоли немного остыть.
  4. Можно приступать к приготовлению томатного соуса. Разогрейте сковороду с четырьмя столовыми ложками растительного масла. Лук очистите, мелко нашинкуйте и обжарьте в масле на слабой мощности конфорки.
  5. Добавьте четыре зубчика чеснока, очищенных и мелко нарезанных. Спустя две минуты снимите сковороду с огня.
  6. Поместите пюре в большую кастрюлю, в которой будет готовиться все блюдо. Наливайте воду слитую от варки фасоли. Добавьте лук, чеснок, специи и зелень.
  7. Накройте кастрюлю крышкой и варите 20 минут.
  8. Затем добавьте в кастрюлю сваренную фасоль. Снова перемешайте соус.
  9. Накройте кастрюлю крышкой и варите все на маленьком огне не менее 20 минут.
  10. Фасоль в томатном соусе готова, подавайте блюдо горячим со свежим хлебом.