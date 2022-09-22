Квасоля в томатному соусі – дуже універсальна страва. Ви можете подати його на вечерю з скибочкою чорного хліба або з улюбленою пастою і тертим пармезаном. Також чудово смакує з гречкою та маринованими огірками.

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Рецепт квасолі у томатному соусі

Час: 1 година

Порцій: 4

Соковито та смачно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

250 грамів квасолі;

3 склянки води – для замочування бобів;

3 склянки води – щоб відварити замочену квасолю.

Для томатного соусу:

600 грамів томатного пюре

2 середні цибулини;

6 зубчиків часнику;

4 столові ложки олії;

спеції і зелень: 2 лаврових листки, 2 зерна запашного перцю, по чайній ложці солі, солодкого перцю і майорану, по половині плоскої чайної ложки меленого перцю, меленого кмину і меленого або цілого коріандру.

Приготування: