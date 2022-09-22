Квасоля в томатному соусі – дуже універсальна страва. Ви можете подати його на вечерю з скибочкою чорного хліба або з улюбленою пастою і тертим пармезаном. Також чудово смакує з гречкою та маринованими огірками.
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Рецепт квасолі у томатному соусі
Час: 1 година
Порцій: 4
Соковито та смачно / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 250 грамів квасолі;
- 3 склянки води – для замочування бобів;
- 3 склянки води – щоб відварити замочену квасолю.
Для томатного соусу:
- 600 грамів томатного пюре
- 2 середні цибулини;
- 6 зубчиків часнику;
- 4 столові ложки олії;
- спеції і зелень: 2 лаврових листки, 2 зерна запашного перцю, по чайній ложці солі, солодкого перцю і майорану, по половині плоскої чайної ложки меленого перцю, меленого кмину і меленого або цілого коріандру.
Приготування:
- Найважливіший інгредієнт – якісна суха квасоля. Її попередньо необхідно замочити. Підготуйте велику миску, насипте квасолю та залийте холодною водою. Вода повинна виступати над бобами до 10 сантиметрів. Найкраще залити квасолю з вечора і залишити до ранку.
- Помістіть замочену квасолю в середню каструлю. Налийте туди три склянки свіжої води. Накрийте каструлю кришкою і доведіть до кипіння. Як тільки квасоля закипить, зменшіть потужність конфорки і варіть квасолю до м'якості.
- Дайте квасолі трішки охолонути.
- Можна приступати до приготування томатного соусу. Розігрійте сковороду з чотирма столовими ложками олії. Цибулю очистіть, дрібно наріжте і обсмажте в олії на слабкій потужності конфорки.
- Нарешті додайте чотири зубчики часнику, очищених і дрібно нарізаних. Через дві хвилини зніміть сковороду з вогню.
- Помістіть пюре в більшу каструлю, в якій буде готуватися вся страва. Наливайте воду злиту від варіння квасолі. Додайте цибулю, часник, спеції та зелень.
- Накрийте каструлю кришкою і варіть 20 хвилин.
- Слідом додайте в каструлю зварену квасолю. Знову перемішайте соус.
- Накрийте каструлю кришкою і варіть все на маленькому вогні не менше 20 хвилин.
- Квасоля в томатному соусі готова, подавайте страву гарячою зі свіжим хлібом.