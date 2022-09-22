Квасоля в томатному соусі – дуже універсальна страва. Ви можете подати його на вечерю з скибочкою чорного хліба або з улюбленою пастою і тертим пармезаном. Також чудово смакує з гречкою та маринованими огірками.

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Рецепт квасолі у томатному соусі

Час: 1 година
Порцій: 4

Соковито та смачно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 250 грамів квасолі;
  • 3 склянки води – для замочування бобів;
  • 3 склянки води – щоб відварити замочену квасолю.

Для томатного соусу:

  • 600 грамів томатного пюре
  • 2 середні цибулини;
  • 6 зубчиків часнику;
  • 4 столові ложки олії;
  • спеції і зелень: 2 лаврових листки, 2 зерна запашного перцю, по чайній ложці солі, солодкого перцю і майорану, по половині плоскої чайної ложки меленого перцю, меленого кмину і меленого або цілого коріандру.

Приготування:

  1. Найважливіший інгредієнт – якісна суха квасоля. Її попередньо необхідно замочити. Підготуйте велику миску, насипте квасолю та залийте холодною водою. Вода повинна виступати над бобами до 10 сантиметрів. Найкраще залити квасолю з вечора і залишити до ранку.
  2. Помістіть замочену квасолю в середню каструлю. Налийте туди три склянки свіжої води. Накрийте каструлю кришкою і доведіть до кипіння. Як тільки квасоля закипить, зменшіть потужність конфорки і варіть квасолю до м'якості.
  3. Дайте квасолі трішки охолонути.
  4. Можна приступати до приготування томатного соусу. Розігрійте сковороду з чотирма столовими ложками олії. Цибулю очистіть, дрібно наріжте і обсмажте в олії на слабкій потужності конфорки.
  5. Нарешті додайте чотири зубчики часнику, очищених і дрібно нарізаних. Через дві хвилини зніміть сковороду з вогню.
  6. Помістіть пюре в більшу каструлю, в якій буде готуватися вся страва. Наливайте воду злиту від варіння квасолі. Додайте цибулю, часник, спеції та зелень.
  7. Накрийте каструлю кришкою і варіть 20 хвилин.
  8. Слідом додайте в каструлю зварену квасолю. Знову перемішайте соус.
  9. Накрийте каструлю кришкою і варіть все на маленькому вогні не менше 20 хвилин.
  10. Квасоля в томатному соусі готова, подавайте страву гарячою зі свіжим хлібом.