Согреет в прохладу: готовим фасоль в томатном соусе

Холодная погода нуждается в теплом кулинарном "ответе". Фасоль в томатном соусе – отличный выбор для тех, кто хочет приготовить легкое горячее блюдо.

Фасоль в томатном соусе – очень универсальное блюдо. Вы можете подать его на ужин с ломтиком черного хлеба или с любимой пастой и тертым пармезаном. Также отлично подходит с гречкой и маринованными огурцами.

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Рецепт фасоли в томатном соусе

Время: 1 час

Порций: 4

Сочно и вкусно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

250 грамм фасоли;

3 стакана воды – для замачивания бобов;

3 стакана воды – чтобы отварить замоченную фасоль.

Для томатного соуса:

600 грамм томатного пюре;

2 средние луковицы;

6 зубчиков чеснока;

4 столовых ложки масла;

специи и зелень: 2 лавровых листа, 2 зерна душистого перца, по чайной ложке соли, сладкого перца и майорана, по половине плоской чайной ложки молотого перца, молотого тмина и молотого или целого кориандра.

Приготовление: