Фенхель – удивительное вкусное и полезное растение. В материале SmachnoNews мы подготовили, как правильно выбирать и применение в кулинарии.

Фенхель – растение богато полезными витамины и минералы. Имеет приятный аромат и сладкий пряный вкус.

Лечебные свойства растения были оценены в Древнем Риме, Китае, Египте. Были описаны в трудах Авиценны и Гиппократа.

Существует два вида: обыкновенный и овощной. Для приготовления блюд используют овощной.

Фенхель / Фото Freepik

– польза

В растении содержатся много витаминов группы Е, С, В1, В6, В12, РР, а также жирные, эфирные масла, анетол, белки, углеводы, минералы – магний, фосфор, кальций, натрий, медь, марганец, железо.

В 100 граммах – 32 калории.

Фенхель употребляют для укрепления иммунитета, оказывает противовоспалительное действие, очищает кровеносные сосуды, улучшает кровообращение, улучшает нервную систему, сон, способствует выведению токсинов, снижению веса и омоложению кожи, здоровья глаз.

– противопоказания к употреблению

Растение обладает спазмолитическим действием. Нельзя употреблять лицам с аллергическими реакциями на продукт, беременным женщинам, больным эпилепсией. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Запеченный фенхель / Фото Рexels

– применение в кулинарии

Покупая фенхель в магазине, обращайте внимание на листья, которые должны быть свежими и зелеными, а стебли светлыми, блестящими, без повреждений и темных царапин. В холодильнике фенхель хранится не более 3 дней. Стебли заверните в пищевую пленку или влажной тканью.

В кулинарии используют стебли, зелень и семена. Фенхель добавляют в салаты сырым, запекают, тушат, готовят супы, добавляют в выпечку, вторые блюда с мясом, рыбой.