Фенхель – дивовижна смачна та корисна рослина. У матеріалі SmachnoNews ми підготували, як правильно обирати та застосування в кулінарії.

Фенхель – рослина багата на корисні вітаміни й мінерали. Має приємний аромат та солодкий пряний смак.

Лікувальні властивості рослини були оцінені у Давньому Римі, Китаї, Єгипті. Були описані ще у працях Авіценни та Гіппократа.

Існує два види: звичайний і овочевий. Для приготування страв використовують овочевий.

Фенхель/ Фото Freepik

– користь

У рослині містяться багато вітамінів групи Е, С, В1, В6, В12, РР, а також жирні, ефірні олії, анетол, білки, вуглеводи, мінерали – магній, фосфор, кальцій, натрій, мідь, марганець, залізо.

У 100 грамів – 32 калорії.

Фенхель вживають для зміцнення імунітету, має протизапальну дію, очищує кровоносні судини, поліпшує кровообіг, покращує нервову систему, сон, сприяє виведенню токсинів, зниженню ваги та омолодженню шкіри, здоров'я очей.

– протипоказання до вживання

Рослина має спазмолітичну дію. Не можна вживати особам з алергічними реакціями на продукт, вагітним жінкам, хворим на епілепсію. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

Запечений фенхель/ Фото Рexels

– застосування у кулінарії

Купуючи фенхель у магазині, звертайте увагу на листя, які мають бути свіжими та зеленими, а стебла світлими, блискучими, без пошкоджень та темних подряпин. У холодильнику фенхель зберігається не більше 3 днів. Стебла загорніть харчовою плівкою або вологою тканиною.

У кулінарії використовують стебла, зелень та насіння. Фенхель додають у салати сирим, запікають, тушкують, готують супи, додають у випічку, другі страви з м'ясом, рибою.