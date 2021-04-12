Фенхель: користь, шкода та застосування в кулінарії
Фенхель – дивовижна смачна та корисна рослина. У матеріалі SmachnoNews ми підготували, як правильно обирати та застосування в кулінарії.
Джерело:24 канал
Фенхель – рослина багата на корисні вітаміни й мінерали. Має приємний аромат та солодкий пряний смак.
Лікувальні властивості рослини були оцінені у Давньому Римі, Китаї, Єгипті. Були описані ще у працях Авіценни та Гіппократа.
Існує два види: звичайний і овочевий. Для приготування страв використовують овочевий.
Фенхель/ Фото Freepik
– користь
У рослині містяться багато вітамінів групи Е, С, В1, В6, В12, РР, а також жирні, ефірні олії, анетол, білки, вуглеводи, мінерали – магній, фосфор, кальцій, натрій, мідь, марганець, залізо.
У 100 грамів – 32 калорії.
Фенхель вживають для зміцнення імунітету, має протизапальну дію, очищує кровоносні судини, поліпшує кровообіг, покращує нервову систему, сон, сприяє виведенню токсинів, зниженню ваги та омолодженню шкіри, здоров'я очей.
– протипоказання до вживання
Рослина має спазмолітичну дію. Не можна вживати особам з алергічними реакціями на продукт, вагітним жінкам, хворим на епілепсію. Найкраще проконсультуватися з лікарем.
Запечений фенхель/ Фото Рexels
– застосування у кулінарії
Купуючи фенхель у магазині, звертайте увагу на листя, які мають бути свіжими та зеленими, а стебла світлими, блискучими, без пошкоджень та темних подряпин. У холодильнику фенхель зберігається не більше 3 днів. Стебла загорніть харчовою плівкою або вологою тканиною.
У кулінарії використовують стебла, зелень та насіння. Фенхель додають у салати сирим, запікають, тушкують, готують супи, додають у випічку, другі страви з м'ясом, рибою.
Поділитися новиною