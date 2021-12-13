Чтобы привлечь детей к праздничной подготовке, предлагаем вам вместе приготовить пряники. Мы подготовили для вас два рецепта лакомств на выбор, и научим вас, как готовить айсинг для украшения пряников.

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Медовые пряники

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 12 – 14 штук


Пряники Николайчики / Фото Юа-юа інфо

Приготовление:

  1. В сотейнике растопите мед с маслом, сахаром до полного растворения.

  2. Отдельно смешайте специи с какао и солью. Добавьте их в медовую массу и перемешайте.

  3. Когда масса станет теплой, выбейте яйца.

  4. Муку смешайте с разрыхлителем и небольшими порциями добавьте в медовую массу. Замесите эластичное тесто.

  5. Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 3 часа в прохладном месте.

  6. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки специальными формами.

  7. Выпекайте пряники в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

  8. С помощью цветных сахарных карандашей разрисуйте пряники.

Приятного аппетита!

Поскольку не все могут употреблять мед из-за аллергии, или своих вкусовых предпочтений, мы подготовили для вас еще один вариант пряников.

Рецепт пряников без меда

  • Время: 2 часа
  • Порции: 12 – 14 штук


Пряники Николайчики / Фото Страви та десерти

Приготовление:

  1. Соду смешайте с предварительно просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте мягкое масло.

  2. Добавьте в массу желтки (по одному).

  3. С лимона снимите цедру и отдельно выжмите сок – добавьте в тесто. Замесите его руками.

  4. Готовое эластичное тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 30 – 40 минут.

  5. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки формочками.

  6. Выложите печенье на противень, покрытый пергаментом, и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

  7. Готовое печенье охладите и задекорируйте белым растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!

Айсинг для раскрашивания пряников

  • Время: 20 минут
  • Порции: на 4 – 5 цветов


Айсинг для пряников / Фото Шефмаркет

Приготовление:

  1. Холодный яичный белок взбейте вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков (больше 10 минут).

  2. Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 3 – 4 минуты.

  3. Если у вас порошковый краситель – разведите его несколькими каплями воды, если гелевый – добавляйте сразу.

  4. Перемешайте массу и переложите в кондитерский мешок.

  5. Айсинг для пряников готов.

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