Чтобы привлечь детей к праздничной подготовке, предлагаем вам вместе приготовить пряники. Мы подготовили для вас два рецепта лакомств на выбор, и научим вас, как готовить айсинг для украшения пряников.
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Медовые пряники
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 12 – 14 штук
Пряники Николайчики / Фото Юа-юа інфо
Приготовление:
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В сотейнике растопите мед с маслом, сахаром до полного растворения.
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Отдельно смешайте специи с какао и солью. Добавьте их в медовую массу и перемешайте.
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Когда масса станет теплой, выбейте яйца.
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Муку смешайте с разрыхлителем и небольшими порциями добавьте в медовую массу. Замесите эластичное тесто.
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Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 3 часа в прохладном месте.
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Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки специальными формами.
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Выпекайте пряники в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.
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С помощью цветных сахарных карандашей разрисуйте пряники.
Приятного аппетита!
Поскольку не все могут употреблять мед из-за аллергии, или своих вкусовых предпочтений, мы подготовили для вас еще один вариант пряников.
Рецепт пряников без меда
- Время: 2 часа
- Порции: 12 – 14 штук
Пряники Николайчики / Фото Страви та десерти
Приготовление:
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Соду смешайте с предварительно просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте мягкое масло.
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Добавьте в массу желтки (по одному).
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С лимона снимите цедру и отдельно выжмите сок – добавьте в тесто. Замесите его руками.
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Готовое эластичное тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 30 – 40 минут.
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Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки формочками.
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Выложите печенье на противень, покрытый пергаментом, и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
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Готовое печенье охладите и задекорируйте белым растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!
Айсинг для раскрашивания пряников
- Время: 20 минут
- Порции: на 4 – 5 цветов
Айсинг для пряников / Фото Шефмаркет
Приготовление:
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Холодный яичный белок взбейте вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков (больше 10 минут).
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Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 3 – 4 минуты.
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Если у вас порошковый краситель – разведите его несколькими каплями воды, если гелевый – добавляйте сразу.
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Перемешайте массу и переложите в кондитерский мешок.
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Айсинг для пряников готов.
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