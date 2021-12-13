Чтобы привлечь детей к праздничной подготовке, предлагаем вам вместе приготовить пряники. Мы подготовили для вас два рецепта лакомств на выбор, и научим вас, как готовить айсинг для украшения пряников.

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Медовые пряники

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 12 – 14 штук



Пряники Николайчики / Фото Юа-юа інфо

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 125 граммов сахара;

– 1 чайная ложка гвоздики;

– 1 чайная ложка аниса;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– щепотка соли;

– 500 граммов муки;

– 250 граммов жидкого меда;

– 10 граммов какао;

– 2 сырых куриных яйца;

– цветные сахарные карандаши;

– 10 граммов разрыхлителя.

Приготовление:

В сотейнике растопите мед с маслом, сахаром до полного растворения. Отдельно смешайте специи с какао и солью. Добавьте их в медовую массу и перемешайте. Когда масса станет теплой, выбейте яйца. Муку смешайте с разрыхлителем и небольшими порциями добавьте в медовую массу. Замесите эластичное тесто. Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 3 часа в прохладном месте. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки специальными формами. Выпекайте пряники в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. С помощью цветных сахарных карандашей разрисуйте пряники.

Приятного аппетита!

Поскольку не все могут употреблять мед из-за аллергии, или своих вкусовых предпочтений, мы подготовили для вас еще один вариант пряников.

Рецепт пряников без меда

Время: 2 часа

2 часа Порции: 12 – 14 штук



Пряники Николайчики / Фото Страви та десерти

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 сырых яичных желтка;

– 1 стакан сахарной пудры;

– 1 лимон;

– 100 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Соду смешайте с предварительно просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте мягкое масло. Добавьте в массу желтки (по одному). С лимона снимите цедру и отдельно выжмите сок – добавьте в тесто. Замесите его руками. Готовое эластичное тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 30 – 40 минут. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр и вырежьте фигурки формочками. Выложите печенье на противень, покрытый пергаментом, и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки. Готовое печенье охладите и задекорируйте белым растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!

Айсинг для раскрашивания пряников

Время: 20 минут

20 минут Порции: на 4 – 5 цветов



Айсинг для пряников / Фото Шефмаркет

Ингредиенты:

– 1 сырой куриный белок;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– пищевой краситель.

Приготовление:

Холодный яичный белок взбейте вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков (больше 10 минут). Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 3 – 4 минуты. Если у вас порошковый краситель – разведите его несколькими каплями воды, если гелевый – добавляйте сразу. Перемешайте массу и переложите в кондитерский мешок. Айсинг для пряников готов.

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