Щоб залучити дітей до святкових приготувань пропонуємо вам разом приготувати пряники. Ми підготували для вас два рецепти смаколиків на вибір, та навчимо вас, як готувати айсинг для окраси пряників.

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Медові пряники

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 12 – 14 штук



Пряники Миколайчики / Фото Юа-юа інфо

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 125 грамів цукру;

– 1 чайна ложка гвоздики;

– 1 чайна ложка анісу;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– дрібка солі;

– 500 грамів борошна;

– 250 грамів рідкого меду;

– 10 грамів какао;

– 2 сирих курячих яйця;

– кольорові цукрові олівці;

– 10 грамів розпушувача.

Приготування:

У сотейнику розтопіть мед з маслом, цукром до повного розчинення.

Окремо змішайте спеції з какао і сіллю. Додайте їх до медової маси та перемішайте.

Коли маса стане теплою, вибийте яйця.

Борошно змішайте з розпушувачем та невеликими порціями додайте до медової маси. Замісіть еластичне тісто.

Загорніть його у шар харчової плівки та залишіть відпочити на 3 години в прохолодному місці.

Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр та виріжте фігурки спеціальними формами.

Випікайте пряники в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин.

За допомогою кольорових цукрових олівців розмалюйте пряники.

Смачного!

Оскільки не всі можуть вживати мед через алергію, або власні смакові вподобання, ми підготували для вас ще один варіант пряників.

Рецепт пряників без меду

Час: 2 години

2 години Порції: 12 – 14 штук



Пряники Миколайчики / Фото Страви та десерти

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 сирих яєчних жовтки;

– 1 склянка цукрової пудри;

– 1 лимон;

– 100 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Соду змішайте з попередньо просіяним борошном, цукровою пудрою та додайте м'яке масло.

Додайте в масу жовтки (по одному).

З лимона зніміть цедру та окремо вичавіть сік – додайте до тіста. Замісіть його руками.

Готове еластичне тісто загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 30 – 40 хвилин.

Розкачайте тісто завтовшки 1 сантиметр та виріжте фігурки формочками.

Викладіть печиво на деко вкрите пергаментом та випікайте в духовці при температурі 200 градусів до золотистої скоринки.

Готове печиво охолодіть та задекоруйте білим розтопленим шоколадом.

Смачного!

Айсинг для розфарбовування пряників

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: на 4 – 5 кольорів



Айсинг для пряників / Фото Шефмаркет

Інгредієнти:

– 1 сирий курячий білок;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– харчовий барвник.

Приготування:

Холодний яєчний білок збийте разом з цукровою пудрою до стійких піків (понад 10 хвилин).

Додайте лимонний сік та збивайте ще 3 – 4 хвилини.

Якщо у вас порошковий барвник – розведіть його кількома каплями води, якщо гелевий – додавайте одразу.

Перемішайте масу та перекладіть у кондитерський мішок.

Айсинг для пряників готовий.

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