Фигурные пряники к Николаю: готовим вместе с детьми

18:20

Мы уверены, что вы и ваши дети считаете дни до праздника Николая (мы тоже считаем). Чтобы отпраздновать этот день действительно особенно, мы подготовили рецепт пряников и айсинга к ним. Пусть День святого Николая будет поистине сладким!