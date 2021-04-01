Если вы любите финики, так же как и мы, вы должны знать, как правильно выбрать их, чтобы есть только полезные фрукты.

Финики считают одними из самых сладких фруктов, так как содержание сахара в них около 60 – 65%. Лиза Глинская решила рассказать читателям о пользе этих фруктов, как их правильно выбрать и использовать в десертах.

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Не все финики одинаково полезны, все зависит от того, как их обработали производители перед упаковкой.

Три способа обработки фиников

– сушки на воздухе;

– сушка в печи,

– замачивание в сахарном сиропе.

Если финики высушивают на свежем воздухе, в тени или на солнце – это идеальный способ их приготовления перед упаковкой. Однако не все производители так делают, ведь для этого нужно достаточно много времени.

При высушивании фиников в специально обустроенной печи, которая ускоряет процесс подготовки фруктов, они остаются макимально полезными для употребления.

А вот способ замачивания фиников в сахарном или глюкозном сиропе продлевает срок хранения фруктов, однако сироп также "консервирует" и те финики, которые уже начали портиться.

Замачивание – один из самых популярных способов для заготовки фиников в наше время. Он достаточно экономный, но финики получаются очень калорийными. Вместо пользы от них мы получаем дополнительную порцию сахара в организме, десерт приготовленный из таких фруктов уже не может считаться полезным.

Как выбрать финики

Внимательно читайте описание на этикетке, или обратите внимание на внешний вид фиников, если вы покупаете их на вес. У натуральных фиников темная кожура, однородная и матовая с небольшими морщинами. На них не будет трещин и финики в меру мягкие.



Финики высушенные на воздухе

Если на финиках есть трещины – их сушили в печи. Довольно часто после этого способа заготовки у фиников расслаивается кожура и они становятся очень темными.

Липкие финики с заметными кристаллами сахара на поверхности однозначно побывали в ванне из сиропа.

Запомните, финики обязательно нужно промыть перед использованием, лучше даже несколько раз в чистой воде. Дополнительно можно замочить финики на 20 минут в воде, а затем еще раз промыть.