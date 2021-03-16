А вы знали, что из манной крупы можно готовить не только кашу? Лиза Глинская охотно поделилась, что готовит из манки и рассказала о сортах популярного продукта.

Талантливый кондитер Лиза Глинская продолжает делиться с читателями полезной информацией о популярных продуктах.

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Сегодня девушка рассказывает о манке: польза каши, что из нее можно приготовить кроме привычного блюда – манной каши.

Манная крупа – перемолотые зерна пшеницы диаметром 0,25 – 1 миллиметр. Изготавливают манку из твердых или мягких сортов пшеницы. На маркировке ее обозначают так: "М" – мягкий сорт, "Т" – твердый, или "МТ" – смесь сортов.

Сорты манки

Манка марки "М" содержит минимальное количество клетчатки, белков и много крахмала. Чаще всего из нее готовят жидкие молочные каши, добавляют в оладьи, котлеты и запеканки.

Манка марки "Т" содержит больше клетчатки и белка, меньше крахмала. Из этой крупы лучше всего получаются десерты, также ее добавляют в фарш.

Манка быстро готовится и очень легко усваивается организмом. Тем не менее будьте осторожны, ведь она очень калорийная!

Также манку не советуют употреблять при непереносимости глютена, да и витаминов и полезных минералов в ней мало.

Как использовать манку

Из манки можно готовить кашу, добавлять ее в разнообразные запеканки, оладьи, котлеты, также в соусы. Готовят суфле, муссы, пудинги.Кстати, муссовые десерты из манки получаются особенно нежными.