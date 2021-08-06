Флорентийское печенье – это классическая итальянская выпечка из миндальных хлопьев в карамели. Впервые рецепт был воспроизведен во Флоренции в эпоху Возрождения.

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В это печенье по оригинальному рецепту не входит ни мука, ни яйца. Украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом печенья, по которому сама готовит для своих родных.

Рецепт печенья с орешками

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 6

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Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

печиво
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  1. В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар, сливки и масло и перемешайте.

печиво
Скриншот из видео

  1. Отправьте кастрюлю на плиту и при постоянном помешивании прогреваем смесь. Когда сахар растопится, снимите кастрюлю с плиты.

печиво
Скриншот из видео

  1. Перелейте смесь в миску и соедините с миндальными хлопьями, семенами тыквы и вишней. Тщательно перемешайте массу.

печиво
Скриншот из видео

  1. Сформируйте печенье круглой формы и выпекайте его в духовке в силиконовой форме или на противень. Через 8 – 10 минут печенье будет готово.

печиво
Скриншот из видео

  1. Достаньте печенье из духовки и дайте ему полностью остыть.
  1. Растопите шоколад на паровой бане и полейте им готовое печенье. Отправьте его в прохладное место, чтобы шоколад стабилизировался.

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Скриншот из видео

  1. Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!

Рецепт орехового печенья без муки – видео: