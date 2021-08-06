Флорентийское печенье – это классическая итальянская выпечка из миндальных хлопьев в карамели. Впервые рецепт был воспроизведен во Флоренции в эпоху Возрождения.
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В это печенье по оригинальному рецепту не входит ни мука, ни яйца. Украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом печенья, по которому сама готовит для своих родных.
Рецепт печенья с орешками
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
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Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
Скриншот из видео
- В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар, сливки и масло и перемешайте.
Скриншот из видео
- Отправьте кастрюлю на плиту и при постоянном помешивании прогреваем смесь. Когда сахар растопится, снимите кастрюлю с плиты.
Скриншот из видео
- Перелейте смесь в миску и соедините с миндальными хлопьями, семенами тыквы и вишней. Тщательно перемешайте массу.
Скриншот из видео
- Сформируйте печенье круглой формы и выпекайте его в духовке в силиконовой форме или на противень. Через 8 – 10 минут печенье будет готово.
Скриншот из видео
- Достаньте печенье из духовки и дайте ему полностью остыть.
- Растопите шоколад на паровой бане и полейте им готовое печенье. Отправьте его в прохладное место, чтобы шоколад стабилизировался.
Скриншот из видео
- Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!
Рецепт орехового печенья без муки – видео: