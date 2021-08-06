Флорентійське печиво – це класична італійська випічка з мигдалевих пластівців в карамелі. Вперше рецепт був відтворений у Флоренції в епоху Відродження.
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До цього печива за оригінальним рецептом не входить ні борошно, ні яйця. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом печива, за яким сама готує для своїх рідних.
Рецепт печива з горішками
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
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- В невеликій каструлі з'єднайте мед, цукор, вершки та вершкове масло та перемішайте.
Скріншот з відео
- Відправте каструлю на плиту та при постійному помішуванні прогріваємо суміш. Коли цукор розтопиться зніміть каструлю з плити.
Скріншот з відео
- Перелийте суміш в миску та з'єднайте з мигдалевими пластівцями, насінням гарбуза та вишнею. Ретельно перемішайте масу.
Скріншот з відео
- Сформуйте печиво круглої форми та випікайте його в духовці в силіконовій формі або на деко. Через 8 – 10 хвилин печиво буде готове.
Скріншот з відео
- Дістаньте печиво з духовки та дайте йому повністю охолонути.
- Розтопіть шоколад на паровій бані та полийте ним готове печиво. Відправте його в прохолодне місце, щоб шоколад стабілізувався.
Скріншот з відео
- Подавайте печиво до столу. Смачного!
Рецепт горіхового печива без борошна – відео: