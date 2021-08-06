Флорентийское печенье с орешками без муки и яиц: рецепт кондитера Лизы Глинской

Если вы не употребляете муки – этот рецепт вкусного и сладкого печенья именно для вас. Кстати, до печенья входит вяленая вишня, миндальные хлопья и семена тыквы, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Флорентийское печенье – это классическая итальянская выпечка из миндальных хлопьев в карамели. Впервые рецепт был воспроизведен во Флоренции в эпоху Возрождения.

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В это печенье по оригинальному рецепту не входит ни мука, ни яйца. Украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом печенья, по которому сама готовит для своих родных.

Рецепт печенья с орешками

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6



Скриншот из видео

– 50 г меда;– 50 г сахара;– 40 мл жирных сливок 30 – 33%;– 20 г сливочного масла;– 80 г миндальных хлопьев;– 30 г вяленой вишни;– 20 г семян тыквы;– 50 г шоколада.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.



Скриншот из видео

В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар, сливки и масло и перемешайте.



Скриншот из видео

Отправьте кастрюлю на плиту и при постоянном помешивании прогреваем смесь. Когда сахар растопится, снимите кастрюлю с плиты.



Скриншот из видео

Перелейте смесь в миску и соедините с миндальными хлопьями, семенами тыквы и вишней. Тщательно перемешайте массу.



Скриншот из видео

Сформируйте печенье круглой формы и выпекайте его в духовке в силиконовой форме или на противень. Через 8 – 10 минут печенье будет готово.



Скриншот из видео

Достаньте печенье из духовки и дайте ему полностью остыть.

Растопите шоколад на паровой бане и полейте им готовое печенье. Отправьте его в прохладное место, чтобы шоколад стабилизировался.



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Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!

Рецепт орехового печенья без муки – видео: