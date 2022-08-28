Фокачча (Focaccia) – один из особых видов хлеба, дошедших до наших дней. Эта хрустящая лепешка появилась на свет благодаря изобретательности сельских жителей Италии. Спустя несколько сотен лет появилось множество вариантов этой выпечки, один из них – с летними цветами.

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Рецепт фокаччи с цветочным декором

Время: 1,5 часа + 4 часа, чтобы подошло тесто

Порций: 4

Старинный хлеб / Фото Рapilot

Ингредиенты:

500 грамм пшеничной муки;

три столовых ложки оливкового масла;

7 грамм быстрорастворимых дрожжей;

пол чайной ложки морской соли;

400 миллилитров теплой воды;

несколько чайных ложек сыра Пармезан;

100 грамм тушеного лука;

100 грамм мелко нарезанных вяленых помидоров;

2 чайные ложки орегано;

свежая зелень по вкусу;

съедобные цветы для декора.

Приготовление:

Насыпьте в миску муку, дрожжи, соль и влейте в них воду. Медленно размешайте все ингредиенты до образования однородной массы. Вымешивайте тесто около минуты, в конце добавьте оливковое масло. Накройте льняной или хлопчатобумажной тканью и поставьте на 2 часа, чтобы тесто приподнялось. По истечении этого времени выложите тесто на кондитерскую доску, усыпанную мукой. Туда же добавьте вяленые помидоры, орегано, лук и разомните тесто вместе со всеми ингредиентами. Аккуратно растяните тесто в лепешку большего размера – она должна поместиться в форму размером 25 на 36 сантиметров. Форму смажьте ложкой оливкового масла, посыпьте сухарями и выложите на него тесто. Посыпьте фокаччу пармезаном и украсьте свежей зеленью и съедобными цветами. Снова поставьте тесто в теплое место на час, пока оно еще раз не поднимется. Разогревайте духовку до 220 градусов. Сбрызните фокаччу столовой ложкой оливкового масла и запекайте около двадцати пяти минут, пока она не приобретет аппетитный золотистый оттенок.