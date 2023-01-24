Фокачча с помидорами и творогом: готовим с Эктором
24 января 2023, 13:04Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Если вы ищете быстрый и доступный рецепт вкусного перекуса – то фокачча то, что вам нужно.
Фокачча – популярный хлеб родом из Италии. Его быстро и легко готовить. Добавлять к нему можно любые излюбленные сухие специи, а подавать с сальсой.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом настоящей итальянской фокаччи, которую любят все.
Рецепт фокаччи с помидорами и сыром
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2 – 4
– 2 стакана теплой воды;
– 2 столовые ложки сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 500 граммов муки;
– 2 чайные ложки сахара;
– оливковое масло.
Дополнительно:
– 10 граммов базилика;
– 20 граммов лука;
– 10 граммов сухого базилика;
– 10 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.
- В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.
- Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.
– 200 граммов помидоров;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– 5 зубчиков чеснока;
– 10 граммов кинзы.
Приготовление:
- Нарезаем помидоры мелкими кубиками, выжимаем чеснок и перемешиваем с растительным маслом.
- Добавляем нарезанную кинзу, любимые специи и перемешиваем.
- Вынимаем готовую фокаччу, разрезаем на порционные кусочки и выкладываем сверху овощную сальсу и кусочки моцареллы (по желанию).
Приятного тебе аппетита!