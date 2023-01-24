Фокачча – популярний хліб родом з Італії. Його швидко та легко готувати. Додавати до нього можна будь-які улюблені сухі спеції, а подавати з сальсою.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжньої італійської фокаччі, яку полюблять усі.
Рецепт фокаччі з помідорами та сиром
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.
- У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.
- Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.
Приготування:
- Нарізаємо помідори дрібними кубиками, вичавлюємо часник та перемішуємо з олією.
- Додаємо нарізану кінзу, улюблені спеції та перемішуємо.
- Виймаємо готову фокаччу, розрізаємо на порційні шматочки та викладаємо зверху овочеву сальсу та шматочки моцарели (за бажанням).
Смачного!