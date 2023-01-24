Фокачча – популярний хліб родом з Італії. Його швидко та легко готувати. Додавати до нього можна будь-які улюблені сухі спеції, а подавати з сальсою.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжньої італійської фокаччі, яку полюблять усі.

Рецепт фокаччі з помідорами та сиром

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 2 склянки теплої води;

– 2 столові ложки сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки цукру;

– оливкова олія.

Додатково:

– 10 грамів базиліку;

– 20 грамів цибулі;

– 10 грамів сухого базиліку;

– 10 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.

У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.

Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.

Інгредієнти для сальси:

– 200 грамів помідорів;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– 5 зубчиків часнику;

– 10 грамів кінзи.

Приготування:

Нарізаємо помідори дрібними кубиками, вичавлюємо часник та перемішуємо з олією.

Додаємо нарізану кінзу, улюблені спеції та перемішуємо.

Виймаємо готову фокаччу, розрізаємо на порційні шматочки та викладаємо зверху овочеву сальсу та шматочки моцарели (за бажанням).

Смачного!