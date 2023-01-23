Нежные медовые лепешки, пропитанные сливочным кремом и вишневой начинкой – это торт медовик. Конечно, он не классический, но такой вариант выпечки станет вашим фаворитом. Здесь без сомнений!

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Шоколадный медовик с вишней – рецепт

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 6

Ингредиенты для лепешек:

– 130 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 90 граммов меда;

– 400 граммов муки;

– 60 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка соды.

Для вишневого слоя:

– 250 граммов вишни;

– 70 граммов сахара;

– 20 граммов кукурузного крахмала + 2 столовые ложки воды;

– 1 столовая ложка сока лимона.

Для крема:

– 350 граммов сливочного сыра;

– 250 граммов жирных коровьих сливок 33%;

– 70 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Смешиваем сахар, масло, мед и ставим на паровую баню до растворения сахара.

Отдельно взбиваем венчиком яйца и тонкой струйкой вливаем в массу на паровой бане постоянно помешивая. Далее добавляем соду с разрыхлителем, постоянно перемешиваем, масса будет увеличиваться в объеме, светлеть (этот процесс займет 5 – 7 минут).

Снимаем с огня, добавляем в просеянную муку смешанную с какао. Замешиваем тесто, перемешивая ложкой до однородности. Тесто будет несколько липкое.

Переводим его на пищевую пленку и на час отправляем в холодильник. Достаем, делим на 14 шариков.

Раскатываем на листе пергамента (прикрыв сверху листом пергамента) площадью чуть больше 16 сантиметров, делаем проколы вилкой и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов до готовности.

Корж сразу после выпечки вырезаем под нужный диаметр, обрезанные края перетираем в крошку на посыпку.

Для вишневого пласта крахмал заливаем водой, перемешиваем и добавляем лимонный сок.

Вишни измельчаем в блендере, добавляем сахар и отправляем на огонь до растворения сахара. Добавляем крахмал сюда и провариваем до загустения. Снимаем с огня.

Даем немного остыть и перекладываем в кондитерский мешок.

Для крема холодные сливки и холодный сливочный крем помещаем в посуду, добавляем сахарную пудру и взбиваем сначала на малых оборотах миксера, постепенно увеличивая пока крем станет густым и стабильным.

Собираем торт: лепешку промазываем кремом, поверх него выкладываем вишневый слой в виде спирали, снова лепешку и т.д.

Зажимаем торт кольцом, слегка прижимаем и ставим в холодильник на несколько часов.

Достаем, обмазываем кремом верх и бока, присыпаем крошкой, по желанию украшаем.

Приятного тебе аппетита!