Фокачча – популярный хлеб родом из Италии. Его быстро и легко готовить. Добавлять к нему можно любые излюбленные сухие специи, а подавать с сальсой.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом настоящей итальянской фокаччи, которую любят все.

Рецепт фокаччи с помидорами и сыром

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.
  • В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.
  • Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.

Приготовление:

  • Нарезаем помидоры мелкими кубиками, выжимаем чеснок и перемешиваем с растительным маслом.
  • Добавляем нарезанную кинзу, любимые специи и перемешиваем.
  • Вынимаем готовую фокаччу, разрезаем на порционные кусочки и выкладываем сверху овощную сальсу и кусочки моцареллы (по желанию).

Приятного тебе аппетита!