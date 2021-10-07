Международная выставка SIRHA, которая недавно прошла во французском Лионе – это место встречи гостиниц, ресторанов, общественного питания и гастрономии. Именно здесь три известные французские шеф-повара решили установить новый мировой рекорд.

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Невероятная пицца была наполнена впечатляющим количеством разнообразного сыра – всего зафиксировано 834 сорта. По словам поваров и организаторов, рекорд был призван популяризировать большое количество и разнообразие изысканных сыров, которые производят во Франции.

Вкусный рекорд / Фото Guinness World Records

Во время знакового события посетители смогли попробовать различные сорта сыра и увидеть новый рекорд.

Для того, чтобы рекорд можно было засчитать по официальным правилам, повара были вынуждены добавить к пицце минимальное количество каждого вида сыра – минимум два грамма.

Знаковое "сырное" событие / Фото Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал французскому повару Бенуа Брюэлю и также был установлен в Лионе. Тогда удалось приготовить пиццу с 254 сырами.