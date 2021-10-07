Міжнародна виставка SIRHA, котра нещодавно пройшла у французькому Ліоні – це місце зустрічі готелів, ресторанів, громадського харчування та гастрономії. Саме тут три відомі французькі шеф-кухарі вирішили встановити новий світовий рекорд.

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Неймовірна піца була наповнена вражаючою кількістю різноманітного сиру – всього зафіксовано 834 сорти. За словами кухарів та організаторів, рекорд мав на меті популяризувати велику кількість та різноманітність вишуканих сирів, які виробляють у Франції.

Смачний рекорд / Фото Guinness World Records

Під час знакової події відвідувачі змогли скуштувати різноманітні сорти сиру та побачити новий рекорд.

Для того, щоб рекорд можна було зарахувати за офіційними правилами, кухарі були змушені додати до піци мінімальну кількість кожного виду сиру – мінімум два грами.

Знакова "сирна" подія / Фото Guinness World Records

Попередній рекорд належав французькому кухареві Бенуа Брюелю та також був встановлений у Ліоні. Тоді вдалося приготувати піцу із 254 сирами.