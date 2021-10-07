Французские шеф-повара побили рекорд: как выглядит пицца с 834 сортами сыров
Источник:Guinness World Records
Во французском Лионе недавно установили новый рекорд Гиннеса. Поварам удалось испечь пиццу с наибольшим количеством сортов сыра.
Международная выставка SIRHA, которая недавно прошла во французском Лионе – это место встречи гостиниц, ресторанов, общественного питания и гастрономии. Именно здесь три известные французские шеф-повара решили установить новый мировой рекорд.
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Невероятная пицца была наполнена впечатляющим количеством разнообразного сыра – всего зафиксировано 834 сорта. По словам поваров и организаторов, рекорд был призван популяризировать большое количество и разнообразие изысканных сыров, которые производят во Франции.
Во время знакового события посетители смогли попробовать различные сорта сыра и увидеть новый рекорд.
Для того, чтобы рекорд можно было засчитать по официальным правилам, повара были вынуждены добавить к пицце минимальное количество каждого вида сыра – минимум два грамма.
Предыдущий рекорд принадлежал французскому повару Бенуа Брюэлю и также был установлен в Лионе. Тогда удалось приготовить пиццу с 254 сырами.
Интересные "сырные" рекорды
Самый древний остаток сыра нашли в гробнице Птамеса в египетском городе Мемфис, которая датируется 13-го века до нашей эры.
Самый вкусный сыр зафиксировали во Франции. Его название Vieux Boulogne – "мягкий нежный сыр". Он созревает 7 – 9 недель и изготавливается из коровьего молока сыроделом Филиппом Оливье.