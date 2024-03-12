Попробуйте – и будете готовить их постоянно: рецепт роскошных французских блинов от шефа
12 марта 2024, 15:48Читати новину українською
Источник:pava_vb
Блины давно стали любимым блюдом для большинства украинцев. Однако советуем приготовить их по французскому рецепту – вы влюбитесь.
Победитель шоу "МастерШеф-7" Вадим Бжезинский поделился своим простым рецептом. Вам точно под силу приготовить этот французский десерт.
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Рецепт французских блинов
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты для блинов:
– 1 литр молока;
– 4 яйца;
– 500 граммов муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли.
Для соуса:
– 1 апельсин;
– 3 столовые ложки коньяка или бренди;
– 2 столовые ложки сахара;
– мороженое по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте теплое молоко и еще раз взбейте до однородной массы.
- Маленькими порциями добавляйте муку, постоянно помешивая. Затем влейте масло и снова тщательно размешайте.
- Пеките блины на разогретой сковороде 1 – 2 минуты с обеих сторон. Готовые блины сразу складывайте в треугольники.
- Для соуса на сковороду всыпьте сахар. Как только он начнет слегка карамелизироваться, добавьте сок апельсина и цедру.
- Выложите блины в соус, влейте коньяк, подожгите и фламбуйте, чтобы испарился алкоголь. Подавайте готовые французские блины с ванильным мороженым.