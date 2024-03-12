Победитель шоу "МастерШеф-7" Вадим Бжезинский поделился своим простым рецептом. Вам точно под силу приготовить этот французский десерт.
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Рецепт французских блинов
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте теплое молоко и еще раз взбейте до однородной массы.
- Маленькими порциями добавляйте муку, постоянно помешивая. Затем влейте масло и снова тщательно размешайте.
- Пеките блины на разогретой сковороде 1 – 2 минуты с обеих сторон. Готовые блины сразу складывайте в треугольники.
- Для соуса на сковороду всыпьте сахар. Как только он начнет слегка карамелизироваться, добавьте сок апельсина и цедру.
- Выложите блины в соус, влейте коньяк, подожгите и фламбуйте, чтобы испарился алкоголь. Подавайте готовые французские блины с ванильным мороженым.