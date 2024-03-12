Переможець шоу "МастерШеф-7" Вадим Бжезинський поділився своїм простим рецептом. Вам точно під силу приготувати цей французький десерт.
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Рецепт французьких млинців
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Збийте яйця з цукром та сіллю. Влийте тепле молоко та ще раз збийте до однорідної маси.
- Маленькими порціями додайте борошно, постійно помішуючи. Потім влийте олію і знову ретельно розмішайте.
- Печіть млинці на розігрітій пательні 1 – 2 хвилини з обох боків. Готові млинці одразу складайте у трикутники.
- Для соусу на пательню всипте цукор. Як тільки він почне злегка карамелізуватися, додайте сік апельсину та цедру.
- Викладіть млинці у соус, влийте коньяк, підпаліть і фламбуйте, щоб випарувався алкоголь. Подавайте готові французькі млинці з ванільним морозивом.