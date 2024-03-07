Вы можете использовать любое варенье на ваш вкус. Главное, чтобы оно было густым.
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Тертый пирог с повидлом на маргарине
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Муку размешайте с содой, добавьте натертый маргарин. Хорошо разотрите все руками в крошку.
- Яйцо взбейте с сахаром, добавьте сок лимона и майонез. Хорошо перемешайте.
- Добавьте яичную смесь к крошке и вымесите эластичное тесто. Разделите его на 2 почти одинаковые части. Меньшую заверните в пленку и положите в морозилку на 5 – 10 минут.
- Противень застелите пергаментом, смазанным маргарином. Больший кусок теста тонко раскатайте на противень. Смажьте вареньем или повидлом.
- Достаньте из морозилки второй кусок теста и натрите на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.
- Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Выпекайте до румяности.