Рецепт на всю жизнь: французские дрожжевые булочки
3 января 2023, 16:40Читати новину українською
Источник:Beszamel
Молочные булочки собственного производства – отличная альтернатива покупке хлеба. Они отлично подходят не только для сэндвичей, но и для потребления всех возможных блюд.
Молочные дрожжевые булочки – это обычно хорошая опция для завтрака, распространившаяся по миру из Франции. Их можно соединить абсолютно с любыми приложениями, так что готовить булочки можно максимально часто, просто меняя начинку.
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Рецепт молочных французских булочек
Время: 40 минут + время для роста теста
Порций: 16 штук
Французская изысканность на каждый день / Фото Lekcje w kuchnie
Ингредиенты:
- 500 грамм муки;
- 20 грамм свежих дрожжей;
- 7 грамм сухих дрожжей;
- 125 миллилитров молока для закваски;
- 250 миллилитров молока для теста;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 плоская чайная ложка соли;
- 50 грамм размягченного сливочного масла.
Приготовление:
- Молоко для закваски немного нагреваем, добавляем в него сахар и соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
- В миску просеиваем муку, делаем в ней ямку, выливаем в нее закваску и хорошо вымешиваем. Оставляем на 30 минут.
- После этого добавляем молоко, масло и вымешаем однородное тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 1 час, тесто должно вырасти вдвое.
- Пробиваем тесто пальцами и немного вымешиваем, чтобы избавиться от газов. Делим его на 16 частей, из которых формируем булочки. Выкладываем на противень не слишком плотно (они еще увеличатся), накрываем влажной салфеткой и оставляем на 30 минут.
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Делаем на булочках надрезы и выпекаем 20 минут.