Рецепт на всю жизнь: французские дрожжевые булочки

Молочные булочки собственного производства – отличная альтернатива покупке хлеба. Они отлично подходят не только для сэндвичей, но и для потребления всех возможных блюд.

Молочные дрожжевые булочки – это обычно хорошая опция для завтрака, распространившаяся по миру из Франции. Их можно соединить абсолютно с любыми приложениями, так что готовить булочки можно максимально часто, просто меняя начинку.

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Рецепт молочных французских булочек

Время: 40 минут + время для роста теста

Порций: 16 штук

Французская изысканность на каждый день / Фото Lekcje w kuchnie

Ингредиенты:

500 грамм муки;

20 грамм свежих дрожжей;

7 грамм сухих дрожжей;

125 миллилитров молока для закваски;

250 миллилитров молока для теста;

1 столовая ложка сахара;

1 плоская чайная ложка соли;

50 грамм размягченного сливочного масла.

Приготовление: