Нежные и рыхлые пончики – это особый вкус, которым каждый из нас увлекается еще с детства. Они являются символом праздника и семейного уюта, а остановить себя, чтобы не взять со стола еще один пончик почти невозможно.
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Рецепт нежных пампухов
Время: 3 часа
Порций: 8
Незабываемый вкус праздника / Фото Slodki Blog
Ингредиенты:
- 1 килограмм муки;
- 0,5 литра теплого молока;
- 50 грамм свежих дрожжей;
- 8 столовых ложек сахара;
- 1 яйцо;
- 6 желтков;
- пачка ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 100 грамм растопленного сливочного масла;
- немного водки или рома.
Приготовление:
- В большую миску наливаем теплое молоко. Добавляем измельченные дрожжи и сахар, хорошо перемешиваем, накрываем тканью и оставляем в теплом месте на 20 – 25 минут.
- Добавляем просеянную муку, соль и ванильный сахар. После этого добавляем взбитое яйцо, желтки и немного алкоголя, чтобы пампухи не впитывали масло во время жарки. Замешиваем тесто.
- В процессе замешивания постепенно вливаем растопленное масло. Когда тесто начнет отлипать от рук, слегка присыпаем его мукой, накрываем миску полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
- Посыпаем стол мукой, выкладываем тесто и аккуратно раскатываем. Затем отрываем небольшие кусочки, внутрь накладываем начинку, формируем шар и слегка его приплющиваем.
- Готовые пончики накрываем салфеткой, чтобы они еще поднялись.
- Разогреваем масло в широкой сковороде и жарим до аппетитного светло-коричневого цвета. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, а затем перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!