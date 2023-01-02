Нежные и рыхлые пончики – это особый вкус, которым каждый из нас увлекается еще с детства. Они являются символом праздника и семейного уюта, а остановить себя, чтобы не взять со стола еще один пончик почти невозможно.

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Время: 3 часа

Порций: 8

Незабываемый вкус праздника / Фото Slodki Blog

Ингредиенты:

немного водки или рома.

немного водки или рома.

немного водки или рома.

Приготовление:

В большую миску наливаем теплое молоко. Добавляем измельченные дрожжи и сахар, хорошо перемешиваем, накрываем тканью и оставляем в теплом месте на 20 – 25 минут.

Добавляем просеянную муку, соль и ванильный сахар. После этого добавляем взбитое яйцо, желтки и немного алкоголя, чтобы пампухи не впитывали масло во время жарки. Замешиваем тесто.

В процессе замешивания постепенно вливаем растопленное масло. Когда тесто начнет отлипать от рук, слегка присыпаем его мукой, накрываем миску полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.

Посыпаем стол мукой, выкладываем тесто и аккуратно раскатываем. Затем отрываем небольшие кусочки, внутрь накладываем начинку, формируем шар и слегка его приплющиваем.

Готовые пончики накрываем салфеткой, чтобы они еще поднялись.