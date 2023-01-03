Молочні дріжджові булочки – це зазвичай гарна опція для сніданку, яка поширилася світом з Франції. Їх можна поєднати абсолютно з будь-якими додатками, тож готувати булочки можна максимально часто, просто змінюючи начинку.
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Рецепт молочних французьких булочок
Час: 40 хвилин + час для росту тіста
Порцій: 16 штук
Французька вишуканість на кожен день / Фото Lekcje w kuchnie
Інгредієнти:
- 500 грамів борошна;
- 20 грамів свіжих дріжджів;
- 7 грамів сухих дріжджів;
- 125 мілілітрів молока для закваски;
- 250 мілілітрів молока для тіста;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 плоска чайна ложка солі;
- 50 грамів розм'якшеного вершкового масла.
Приготування:
- Молоко для закваски трішки нагріваємо, додаємо в нього цукор та сіль і перемішуємо. Додаємо дріжджі і гарно перемішуємо.
- У миску просіюємо борошно, робимо в ньому ямку, виливаємо в неї закваску та гарно вимішуємо. Залишаємо на 30 хвилин.
- Після цього часу додаємо молоко та масла і вимішаємо однорідне тісто. Накриваємо тісто рушником та залишаємо на 1 годину, тісто має вирости вдвічі.
- Пробиваємо тісто пальцями та трішки вимішуємо, щоб позбутися газів. Ділимо його на 16 частин, з яких формуємо булочки. Викладаємо на деко не надто щільно (вони ще збільшаться), накриваємо вологою серветкою та залишаємо на 30 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Робимо на булочках надрізи та випікаємо 20 хвилин.