Молочные дрожжевые булочки – это обычно хорошая опция для завтрака, распространившаяся по миру из Франции. Их можно соединить абсолютно с любыми приложениями, так что готовить булочки можно максимально часто, просто меняя начинку.

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Рецепт молочных французских булочек

Время: 40 минут + время для роста теста

Порций: 16 штук

Французская изысканность на каждый день / Фото Lekcje w kuchnie

Ингредиенты:

  • 500 грамм муки;
  • 20 грамм свежих дрожжей;
  • 7 грамм сухих дрожжей;
  • 125 миллилитров молока для закваски;
  • 250 миллилитров молока для теста;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 плоская чайная ложка соли;
  • 50 грамм размягченного сливочного масла.

Приготовление:

  1. Молоко для закваски немного нагреваем, добавляем в него сахар и соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
  2. В миску просеиваем муку, делаем в ней ямку, выливаем в нее закваску и хорошо вымешиваем. Оставляем на 30 минут.
  3. После этого добавляем молоко, масло и вымешаем однородное тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 1 час, тесто должно вырасти вдвое.
  4. Пробиваем тесто пальцами и немного вымешиваем, чтобы избавиться от газов. Делим его на 16 частей, из которых формируем булочки. Выкладываем на противень не слишком плотно (они еще увеличатся), накрываем влажной салфеткой и оставляем на 30 минут.
  5. Разогреваем духовку до 200 градусов. Делаем на булочках надрезы и выпекаем 20 минут.