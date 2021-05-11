Марко Черветти рассказывает как приготовить открытый пирог с пореем и изысканным соусом бешамель. Пирог получается нежным и сочным.
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Рецепт пирога
- Помойте, очистите порей, нарежьте ломтиками.
- На разогретой сковороде с маслом, обжарьте лук-порей несколько минут, добавьте соль, готовьте пока не станет мягким.
- Для приготовления соуса растопите в кастрюле сливочное масло, добавьте муку, молоко, соль, перемешайте. Снимите с огня, добавьте перец, мускатный орех, перемешайте.
- Тесто заранее разморозьте.
- Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху добавьте лук-порей, тертый сыр, вылейте соус, закрепите края теста. Сверху добавьте тертый сыр и сливочное масло.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Киш с луком-пореем – семейный рецепт от Марко Черветти в видео: