Марко Черветти рассказывает как приготовить открытый пирог с пореем и изысканным соусом бешамель. Пирог получается нежным и сочным.

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Рецепт пирога

  1. Помойте, очистите порей, нарежьте ломтиками.
  2. На разогретой сковороде с маслом, обжарьте лук-порей несколько минут, добавьте соль, готовьте пока не станет мягким.
  3. Для приготовления соуса растопите в кастрюле сливочное масло, добавьте муку, молоко, соль, перемешайте. Снимите с огня, добавьте перец, мускатный орех, перемешайте.
  4. Тесто заранее разморозьте.
  5. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху добавьте лук-порей, тертый сыр, вылейте соус, закрепите края теста. Сверху добавьте тертый сыр и сливочное масло.
  6. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
  7. Достаньте из духовки, разрежьте на порции. Приятного аппетита!

Киш с луком-пореем – семейный рецепт от Марко Черветти в видео:

 