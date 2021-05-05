Киш – открытый пирог, который готовят из теста с добавлением овощей, грибов, мяса, рыбы и запекают с соусом из яиц и молока. Оригинальный рецепт этого блюда создали немцы из Лотарингии. Французы добавили сыр.
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Рецепт пирога
- В миске соедините растопленное масло с молоком, добавьте яйцо, соль, сахар, разрыхлитель, перемешайте. Далее – добавьте муку. Замесите тесто, заверните в пищевую пленку, оставьте на 20 минут в холодильнике.
- Достаньте тесто, выложите в высокую форму диаметром 20-23 сантиметров.
- Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите несколько минут в кастрюле с кипятком.
- Рыбу нарежьте кубиками.
- Томаты черри помойте, разрежьте пополам.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса в миске соедините сметану с яйцами, добавьте соль, перец, специи, перемешайте до однородной консистенции.
- В форму с тестом выложите слоями брокколи, филе лосося, вылейте соус, выложите томаты черри, сверху – тертый сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, разделите на порции. Приятного аппетита!