Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Никита Ефанов поделился с читателями рецептом французского сладкого пирога тарт татен с грушей.

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Тарт татен – знаменитый французский перевернутый пирог. Считается, что он появился на свет по ошибке повара Стефани Татен.

Рецепт тарт татену с грушей

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Французский открытый пирог / Фото новый канал

Приготовление:

  1. Подготовьте для выпекания универсальную чугунную сковороду, в которой можно и жарить, и запекать в духовке.
  2. Отправьте ее на средний огонь и нагревайте.
  3. Высыпьте сахар на сковороду и карамелизируйте его до коричневого цвета.
  4. К карамели добавьте масло и перемешайте. Добавьте туда же ванильный сахар и бадьян и перемешайте.
  5. Влейте на сковороду коньяк и подожгите его, чтобы алкоголь испарился.
  6. Нарежьте грушу ломтиками и выложите их на сковороду.

Грушки / Фото новый канал

  1. Накройте все слоем слоеного теста.
  2. Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте сладкий пирог 15 – 20 минут.
  3. Когда пирог приготовится, выньте его из духовки, накройте сковороду тарелкой и переверните. Пирог останется на тарелке.
  4. Нарежьте пирог кусочками и подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!