Су-шеф реаліті-шоу "Пекельна кухня" Микита Єфанов поділився з читачами рецептом французького солодкого пирога тарт татен з грушею.

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Тарт татен – це знаменитий французький перевернутий пиріг. Вважається, що він з'явився на світ за помилкою кухаря Стефані Татен.

Рецепт тарт татену з грушею

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Французький відкритий пиріг / Фото Новий канал

Приготування:

  1. Підготуйте для випікання універсальну чавунну пательню, в якій можна і смажити, і запікати в духовці.
  1. Відправте її на середній вогонь і нагрівайте.
  1. Висипте цукор на пательню та карамелізуйте його до коричневого кольору.
  1. До карамелі додайте масло та перемішайте. Додайте туди ж ванільний цукор та бадьян і перемішайте.
  1. Влийте на пательню коньяк та підпаліть його, щоб алкоголь випарувався.
  1. Наріжте грушу скибочками та викладіть їх на пательню.


Грушки / Фото Новий канал

  1. Накрийте все шаром листкового тіста.
  1. Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте солодкий пиріг 15 – 20 хвилин.
  1. Коли пиріг приготується, вийміть його з духовки, накрийте пательню тарілкою і переверніть. Пиріг залишиться на тарілці.
  1. Наріжте пиріг шматочками та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!