Су-шеф реаліті-шоу "Пекельна кухня" Микита Єфанов поділився з читачами рецептом французького солодкого пирога тарт татен з грушею.
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Тарт татен – це знаменитий французький перевернутий пиріг. Вважається, що він з'явився на світ за помилкою кухаря Стефані Татен.
Рецепт тарт татену з грушею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Французький відкритий пиріг / Фото Новий канал
Приготування:
- Підготуйте для випікання універсальну чавунну пательню, в якій можна і смажити, і запікати в духовці.
- Відправте її на середній вогонь і нагрівайте.
- Висипте цукор на пательню та карамелізуйте його до коричневого кольору.
- До карамелі додайте масло та перемішайте. Додайте туди ж ванільний цукор та бадьян і перемішайте.
- Влийте на пательню коньяк та підпаліть його, щоб алкоголь випарувався.
- Наріжте грушу скибочками та викладіть їх на пательню.
Грушки / Фото Новий канал
- Накрийте все шаром листкового тіста.
- Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте солодкий пиріг 15 – 20 хвилин.
- Коли пиріг приготується, вийміть його з духовки, накрийте пательню тарілкою і переверніть. Пиріг залишиться на тарілці.
- Наріжте пиріг шматочками та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!