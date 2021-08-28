Французский пирог тарт татен с грушей от су-шефа "Адской кухни" Никиты Ефанова
28 августа 2021 , 22:26Читати новину українською
Источник:Новый канал
Конец лета – замечательная пора для приготовления разнообразных блюд с грушей. Никита Ефанов предлагает приготовить вкусный десерт – тарт татен с грушей по его рецепту.
Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Никита Ефанов поделился с читателями рецептом французского сладкого пирога тарт татен с грушей.
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Тарт татен – знаменитый французский перевернутый пирог. Считается, что он появился на свет по ошибке повара Стефани Татен.
Рецепт тарт татену с грушей
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Французский открытый пирог / Фото новый канал
– 1 кг твердой груши;
– 200 – 300 г сахара;
– 100 мл коньяка;
– ванильный сахар по вашему вкусу;
– бадьян;
– 500 г слоеного теста;
– 50 г сливочного масла.
Приготовление:
- Подготовьте для выпекания универсальную чугунную сковороду, в которой можно и жарить, и запекать в духовке.
- Отправьте ее на средний огонь и нагревайте.
- Высыпьте сахар на сковороду и карамелизируйте его до коричневого цвета.
- К карамели добавьте масло и перемешайте. Добавьте туда же ванильный сахар и бадьян и перемешайте.
- Влейте на сковороду коньяк и подожгите его, чтобы алкоголь испарился.
- Нарежьте грушу ломтиками и выложите их на сковороду.
Грушки / Фото новый канал
- Накройте все слоем слоеного теста.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте сладкий пирог 15 – 20 минут.
- Когда пирог приготовится, выньте его из духовки, накройте сковороду тарелкой и переверните. Пирог останется на тарелке.
- Нарежьте пирог кусочками и подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!