Французские тосты с яблоками – это не только вкусный завтрак на скорую руку, но и изысканное блюдо, которое понравится каждому.
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Пухлая булочка, приготовленная по французской технологии бриошь, сочные карамелизированные яблоки и шарик мороженого – это же такая вкуснятина. Приготовить такой завтрак вы можете вместе с нами!
Рецепт французских тостов с яблоками
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Французские тосты бриошь с яблоками / Фото Delish
Приготовление:
- Растопите сливочное масло на сковородке.
- Почистите яблоки от кожуры и нарежьте средними кусочками. Обжарьте яблоки на сливочном масле и посыпьте сахаром, корицей.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Когда яблоки карамелизируются, переложите их на тарелку.
- Разрежьте булочку бриошь на две половины.
- В отдельной миске взбейте яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Обмакните в эту смесь булочку бриошь, чтобы она полностью была в яйце.
- Обжарьте булочку на сковородке после яблок.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Выложите половинку булочки на тарелку, сверху положите карамелизированные яблоки и посыпьте их сахарной пудрой. Накройте тост другой половинкой и, по желанию, полейте любимым сиропом. Приятного аппетита!