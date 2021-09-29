Французские тосты с яблоками – это не только вкусный завтрак на скорую руку, но и изысканное блюдо, которое понравится каждому.

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Пухлая булочка, приготовленная по французской технологии бриошь, сочные карамелизированные яблоки и шарик мороженого – это же такая вкуснятина. Приготовить такой завтрак вы можете вместе с нами!

Рецепт французских тостов с яблоками

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 1

Французские тосты бриошь с яблоками / Фото Delish

Ингредиенты:

– 50 г сливочного масла;

– 1 булочка бриошь;

– 1 куриное яйцо;

– 1 ч. л. сахара;

– 50 мл сливок;

– 1 яблоко;

– молотая корица;

– молотый мускатный орех;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Растопите сливочное масло на сковородке. Почистите яблоки от кожуры и нарежьте средними кусочками. Обжарьте яблоки на сливочном масле и посыпьте сахаром, корицей.



Приготовление блюда / Фото Еда

Когда яблоки карамелизируются, переложите их на тарелку. Разрежьте булочку бриошь на две половины. В отдельной миске взбейте яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.



Приготовление блюда / Фото Еда

Обмакните в эту смесь булочку бриошь, чтобы она полностью была в яйце. Обжарьте булочку на сковородке после яблок.



Приготовление блюда / Фото Еда