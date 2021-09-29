Французские тосты с яблоками – это не только вкусный завтрак на скорую руку, но и изысканное блюдо, которое понравится каждому.

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Пухлая булочка, приготовленная по французской технологии бриошь, сочные карамелизированные яблоки и шарик мороженого – это же такая вкуснятина. Приготовить такой завтрак вы можете вместе с нами!

Рецепт французских тостов с яблоками

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Французские тосты бриошь с яблоками / Фото Delish

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло на сковородке.
  2. Почистите яблоки от кожуры и нарежьте средними кусочками. Обжарьте яблоки на сливочном масле и посыпьте сахаром, корицей.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Когда яблоки карамелизируются, переложите их на тарелку.
  2. Разрежьте булочку бриошь на две половины.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Обмакните в эту смесь булочку бриошь, чтобы она полностью была в яйце.
  2. Обжарьте булочку на сковородке после яблок.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Выложите половинку булочки на тарелку, сверху положите карамелизированные яблоки и посыпьте их сахарной пудрой. Накройте тост другой половинкой и, по желанию, полейте любимым сиропом. Приятного аппетита!