Обсмажені в яйці скибочки бріоші, карамелізовані яблука й кулька морозива – смакота! І все це – за якихось 10 хвилин.
Читайте також Антибіотики, гормони росту, "наколювання": як обрати курятину без шкідливих домішок
То що, приготуємо французський сніданок разом?
Французькі тости з яблуками
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Французькі тости бріош з яблуками / Фото Delish
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло на сковорідці.
- Почистіть яблука від шкірки та наріжте середніми шматочками. Обсмажте яблука на вершковому маслі та посипте цукром, корицею.
Приготування страви / Фото Еда
- Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.
- Розріжте булочку бріош на дві половини.
- В окремій мисці збийте яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.
Приготування страви / Фото Еда
- Вмокніть в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці.
- Обсмажте булочку на сковорідці з яблук.
Приготування страви / Фото Еда
- Викладіть половинку булочки на тарілку, зверху покладіть карамелізовані яблука та посипте їх цукровою пудрою. Накрийте тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, полийте улюбленим сиропом. Смачного!