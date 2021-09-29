Обсмажені в яйці скибочки бріоші, карамелізовані яблука й кулька морозива – смакота! І все це – за якихось 10 хвилин.

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То що, приготуємо французський сніданок разом?

Французькі тости з яблуками

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1


Французькі тости бріош з яблуками / Фото Delish

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло на сковорідці.
  1. Почистіть яблука від шкірки та наріжте середніми шматочками. Обсмажте яблука на вершковому маслі та посипте цукром, корицею.


Приготування страви / Фото Еда

  1. Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.
  1. Розріжте булочку бріош на дві половини.
  1. В окремій мисці збийте яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.


Приготування страви / Фото Еда

  1. Вмокніть в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці.
  1. Обсмажте булочку на сковорідці з яблук.


Приготування страви / Фото Еда

  1. Викладіть половинку булочки на тарілку, зверху покладіть карамелізовані яблука та посипте їх цукровою пудрою. Накрийте тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, полийте улюбленим сиропом. Смачного!