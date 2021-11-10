Грибы и курица – это всегда отличное сочетание. Одной из лучших опций приготовления этого дуэта может стать жюльен.
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Жюльен – это грибная запеканка со сливками и творожной корочкой. Это блюдо является прекрасным вариантом для вкусного и сытного перекуса.
Рецепт жульена с курицей и грибами
Время: 30 минут
Порций: 4
Невероятно аппетитное блюдо / Фото Евгений Клопотенко
Ингредиенты
- 400 грамм шампиньонов;
- 250 – 300 грамм куриного филе;
- 1 лук репчатый;
- 20 грамм сливочного масла;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 грамм сыра бри;
- 100 г твердого сыра;
- 50 – 100 миллилитров сливок (33% жирности);
- 1 – 2 щепотки молотого мускатного ореха;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление
- Очистите лук и чеснок. Чеснок измельчите, а лук нарежьте средним кубиком.
- Грибы порежьте на кусочки среднего размера.
- Куриное филе разделите на тонкие полоски.
- Разогрейте сковороду, выложите на нее смесь сливочного и оливкового масла. Выложите в сковороду порезанный чеснок и лук и обжарьте 2 – 3 минуты до прозрачности.
- К овощам добавьте грибы и продолжайте тушить еще 3 – 4 минуты.
- Добавьте в сковороду курицы, посолите и поперчите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4 – 5 минут.
- Сыр бри разделите на небольшие кусочки.
- Добавьте в сковороду кусочки сыра бри и 1 – 2 щепотки мускатного ореха. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится. Затем добавьте 50 – 100 миллилитров сливок, их количество зависит от желаемой консистенции. Важно, чтобы масса была не слишком редкой, но и не стала сухой.
- Посыпьте жульен сверху тертым сыром и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
- Приблизительное время приготовления блюда – 15 – 20 минут. Сыр должен растаять и превратиться в хрустящую корочку. Переложите смесь в форму для запекания требуемого размера.