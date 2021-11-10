Грибы и курица – это всегда отличное сочетание. Одной из лучших опций приготовления этого дуэта может стать жюльен.

Актуально Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью

Жюльен – это грибная запеканка со сливками и творожной корочкой. Это блюдо является прекрасным вариантом для вкусного и сытного перекуса.

Рецепт жульена с курицей и грибами

Время: 30 минут
Порций: 4

Невероятно аппетитное блюдо / Фото Евгений Клопотенко

Ингредиенты

  • 400 грамм шампиньонов;
  • 250 – 300 грамм куриного филе;
  • 1 лук репчатый;
  • 20 грамм сливочного масла;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 грамм сыра бри;
  • 100 г твердого сыра;
  • 50 – 100 миллилитров сливок (33% жирности);
  • 1 – 2 щепотки молотого мускатного ореха;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите лук и чеснок. Чеснок измельчите, а лук нарежьте средним кубиком.
  2. Грибы порежьте на кусочки среднего размера.
  3. Куриное филе разделите на тонкие полоски.
  4. Разогрейте сковороду, выложите на нее смесь сливочного и оливкового масла. Выложите в сковороду порезанный чеснок и лук и обжарьте 2 – 3 минуты до прозрачности.
  5. К овощам добавьте грибы и продолжайте тушить еще 3 – 4 минуты.
  6. Добавьте в сковороду курицы, посолите и поперчите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4 – 5 минут.
  7. Сыр бри разделите на небольшие кусочки.
  8. Добавьте в сковороду кусочки сыра бри и 1 – 2 щепотки мускатного ореха. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится. Затем добавьте 50 – 100 миллилитров сливок, их количество зависит от желаемой консистенции. Важно, чтобы масса была не слишком редкой, но и не стала сухой.
  9. Посыпьте жульен сверху тертым сыром и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
  10. Приблизительное время приготовления блюда – 15 – 20 минут. Сыр должен растаять и превратиться в хрустящую корочку. Переложите смесь в форму для запекания требуемого размера.