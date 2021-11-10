Грибы и курица – это всегда отличное сочетание. Одной из лучших опций приготовления этого дуэта может стать жюльен.

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Жюльен – это грибная запеканка со сливками и творожной корочкой. Это блюдо является прекрасным вариантом для вкусного и сытного перекуса.

Рецепт жульена с курицей и грибами

Время: 30 минут

Порций: 4

Невероятно аппетитное блюдо / Фото Евгений Клопотенко

Ингредиенты

400 грамм шампиньонов;

250 – 300 грамм куриного филе;

1 лук репчатый;

20 грамм сливочного масла;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

100 грамм сыра бри;

100 г твердого сыра;

50 – 100 миллилитров сливок (33% жирности);

1 – 2 щепотки молотого мускатного ореха;

соль, перец по вкусу.

Приготовление