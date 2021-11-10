Гриби та курка – це завжди чудове поєднання. Однією з найкращих опцій приготування цього дуету може стати жульєн.

Цікаво Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Жульєн – це грибна запіканка з вершками та сирною скоринкою. Ця страва є прекрасним варіантом для смачного та ситного перекусу.

Рецепт жульєну з куркою та грибами

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неймовірно апетитна страва / Фото Євген Клопотенко

Інгредієнти

  • 400 грам печериць;
  • 250 – 300 грам курячого філе;
  • 1 цибуля ріпчаста;
  • 20 грам вершкового масла;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 2 зубчика часнику;
  • 100 грам сиру брі;
  • 100 грам твердого сиру;
  • 50 – 100 мілілітрів вершків (33% жирності);
  • 1 – 2 дрібки меленого мускатного горіха;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування

  1. Очистіть цибулю та часник. Часник подрібніть, а цибулю наріжте середнім кубиком.
  2. Гриби поріжте на шматочки середнього розміру.
  3. Куряче філе розділіть на тонкі смужки.
  4. Розігрійте пательню, викладіть на неї суміш вершкового масла та оливкової олії. Викладіть до пательні порізані часник та цибулю та обсмажте 2 – 3 хвилини до прозорості.
  5. До овочів додайте гриби й продовжуйте тушкувати ще 3-4 хвилини.
  6. Додайте до пательні шматки курки, посоліть та поперчіть до смаку та обсмажуйте ще протягом 4 – 5 хвилин.
  7. Сир брі розділіть на невеликі шматочки.
  8. Додайте до пательні шматочки сиру брі та 1 – 2 дрібки мускатного горіха. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться. Потім додайте 50 – 100 мілілітрів вершків, їх кількість залежить від бажаної консистенції. Важливо, щоб маса була не надто ​рідкою, але і не стала сухою.
  9. Посипте жульєн зверху тертим сиром і поставте у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.
  10. Приблизний час приготування страви – 15-20 хвилин. Сир повинен розтанути й перетворитися на хрустку скоринку. Перекладіть суміш у форму для запікання необхідного розміру.